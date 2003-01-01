Звезда «Игры престолов» сыграет главного злодея в сериале «Властелин колец»

Сегодня, 08:33Обсудить0

Джозеф Моул, сыгравший в «Игре престолов» Бенджена Старка, присоединился к актерскому составу сериала Amazon «Властелин колец». Согласно источникам, Моул исполнит в адаптации произведений Дж. Р. Р. Толкина роль главного злодея по имени Орен. Какие-либо подробности его персонажа отсутствуют.

В сериале «Властелин колец» Моул появится на экране вместе с Уиллом Поултером, который сыграет молодого героя Белдора, Маркеллой Кавена, исполнительницей роли некой Тиры, и Максом Болдри, чей персонаж пока не раскрывается.

Сюжет сериала неизвестен. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до трилогии Питера Джексона. В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья.

В остальном Amazon тщательно скрывает любые подробности сериала.

Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала, а общий бюджет масштабного проекта оценивается в районе 1 млрд долларов. Ожидается, что съемки «Властелина колец» пройдут в Новой Зеландии.

Хуан Антонио Байона поставит первые два эпизода. Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн написали сценарий проекта вместе с Брайаном Когманом.

Источник: Variety

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