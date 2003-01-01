Трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Финальное противостояние света и тьмы

Сегодня, 04:57Обсудить0

«Последние джедаи» Райана Джонсона разделили фанатов, так что перед Джей Джей Абрамсом стала втройне непростая задача. Его фильм должен не только продолжить продолжить историю после восьмого эпизода и вернуть к франшизе ушедших фанатов, но и завершить многолетнюю сагу Скайуокеров. Для этого Абрамс даже решил вернуть на экраны главного злодея «Звездных войн» — императора Палпатина.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» — завершение саги Скайуокеров и кульминация многовекового противостояния ситхов и джедаев. После этого вся франшиза двинется в новом направлении и с новыми героями и злодеями. Но каким именно станет финал пока не раскрывается, а ролики лишь намекают на эпичную концовку.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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