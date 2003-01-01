Трейлер третьего сезона «Короны»: Правление Оливии Колман

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Netflix представил первый трейлер третьего сезона сериала «Корона», в котором главную роль уже играет Оливия Колман. Звезда «Фаворитки» в образе королевы Елизаветы будет править Англией в ближайшие два сезона. В новом сезоне, который увидит свет 17 ноября, зрители узнают, как Елизавета и королевская семья пережили 1960-е и оказались в 1970-х.

В эти десятилетия английской монархии пришлось несладко. Старые ценности начали уходить в прошлое, а технологический прогресс и космическая гонка двух сверхдержав сделали из Англии второстепенного игрока. Елизавета не собирается сдаваться и намерена привести страну в светлое будущее, но еще не подозревает, что скоро к власти придет железная леди Маргарет Тэтчер, после чего Великобритания изменится навсегда.

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