Лучшая часть после 1991 года: Первая реакция на «Терминатор: Темные судьбы»

Самое частое, что пишут первые зрители после просмотра «Терминатор: Темные судьбы»: фильм фактически является «Пробуждением силы» франшизы о роботе-убийце из будущего. С новой частью Джеймс Кэмерон попытался вернуть всю серию к истокам, и, как выяснилось, важная составляющая успеха — Линда Хэмилтон в образе Сары Коннор. В итоге, если судить по отзывам, получился лучший сиквел со времен «Терминатора 2».
Подробности сюжета не раскрывают, но зрители, как один, нахваливают Хэмилтон и с удовольствием отмечают, как приятно было снова увидеть ее на экране вместе с Арнольдом Шварценеггером. Новички франшизы Маккензи Дэвис, Гэбриел Луна и Наталия Рейес также отлично справились с возложенной на них ответственностью.
Вот что пишут первые зрители.
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