Лучшая часть после 1991 года: Первая реакция на «Терминатор: Темные судьбы»

Самое частое, что пишут первые зрители после просмотра «Терминатор: Темные судьбы»: фильм фактически является «Пробуждением силы» франшизы о роботе-убийце из будущего. С новой частью Джеймс Кэмерон попытался вернуть всю серию к истокам, и, как выяснилось, важная составляющая успеха — Линда Хэмилтон в образе Сары Коннор. В итоге, если судить по отзывам, получился лучший сиквел со времен «Терминатора 2».

Подробности сюжета не раскрывают, но зрители, как один, нахваливают Хэмилтон и с удовольствием отмечают, как приятно было снова увидеть ее на экране вместе с Арнольдом Шварценеггером. Новички франшизы Маккензи Дэвис, Гэбриел Луна и Наталия Рейес также отлично справились с возложенной на них ответственностью.

Вот что пишут первые зрители.

#TerminatorDarkFate is better than you think it’s going to be. Its trying hard to be the Force Awakens of Terminator movies, and mostly succeeds. But it’s lacking Cameron’s innovation, evolution and directing. Arnold is fantastic, the best of his post T2 Terminator appearances. & mdash; Peter Sciretta (@slashfilm) October 21, 2019 «„Терминатор: Темные судьбы“ лучше, чем вы ожидали. Изо всех сил пытается быть „Пробуждением силы“ фильмов о Терминаторе, но по большей части у него получается. Но не хватает новаторства, развития и постановки Кэмерона. Арнольд великолепный, лучшее его появление в роли Терминатора со времен второй части».

#TerminatorDarkFate is the best of the TERMINATOR sequels after T2. Easily among the year’s most entertaining action films, it’s thrilling, intense & amp; non-stop, but also a sweet story about making things right. Arnold is great & amp; Linda rules, but Mackenzie Davis THROWS DOWN pic.twitter.com/8TQ4Gpkkdr & mdash; Erik Davis (@ErikDavis) October 21, 2019 «„Терминатор: Темные судьбы“ — лучший сиквел „Терминатора“ со времен второго фильма. В легкую один из самых развлекательных экшен-фильмов года. Напряженный, захватывающий и непрерывный, но с милой историей об исправлении ошибок. Арнольд отличный, Линда крута, но Маккензи Дэвис БЬЕТ НАПОВАЛ».

Excited to report Terminator: Dark Fate is the best sequel in the franchise since T2. It& #39; s a & quot; return to basics& quot; movie — reminiscent of Star Wars: The Force Awakens in that way — but the new heroes are fantastic, it& #39; s great to see the legends kicking ass, and the action is great. pic.twitter.com/aAHSXhFyA4 & mdash; Evil Eric Eisenberg (@eeisenberg) October 21, 2019 «С радостью сообщаю, что „Терминатор: Темные судьбы“ — лучший сиквел франшизы со времен „Терминатора 2“. Фильм — „возвращение к истокам“, чем напоминает „Звездные войны: Пробуждение силы“, но новые герои великолепные, легенды круто зажигают на экране, а экшен отличный».

Terminator: Dark Fate is basically Terminator: The Force Awakens. A satisfying, exciting reboot that’s essentially the best parts of T1 & amp; T2 in a blender. Davis, Reyes & amp; Hamilton are excellent, the action wows & amp; while it’s familiar, it’s easily the best T3 yet. Terminator is back pic.twitter.com/W1emrXIq5C & mdash; Germain Lussier (@GermainLussier) October 21, 2019 «„Терминатор: Темные судьбы“ — это, по сути, „Терминатор: Пробуждение силы“. Удовлетворительный, увлекательный перезапуск, который фактически смесь лучших частей первого и второго „Терминаторов“. Дэвис, Рейес и Хэмилтон великолепные, экшен поражает, и, несмотря на некоторую вторичность, на данный момент запросто лучший „Терминатор 3“. Терминатор вернулся».

I was skeptical of TERMINATOR: DARK FATE. Thought the trailers were not great. But I would up enjoying it quite a bit, and the difference maker (vs the other post T2 sequels) is Linda Hamilton. It’s always been HER story and Hamilton adds the needed weight here. & mdash; Mike Ryan (@mikeryan) October 21, 2019 «Я был скептически настроен к „Терминатор: Темные судьбы“. Думал, что трейлеры так себе. Но в итоге я получил массу удовольствия, и основная причина (по сравнению с другими сиквелами после „Терминатора 2“) — Линда Хэмилтон. Это всегда была ЕЕ история, и здесь Хэмилтон добавляет сюжету весомости».

Honestly, without Linda Hamilton, not sure it works. But now watching her and Arnold together on screen again, it’s kind of crazy they ever tried to make these movies without literally the main character. & mdash; Mike Ryan (@mikeryan) October 21, 2019 «Честно, не уверен, что без Линды Хэмилтон все это вообще работает. Но теперь с ней и Арнольдом снова вместе на экране кажется безумием, что они пытались делать эти фильм в прямом смысле без главного персонажа».

TERMINATOR’s thought of as Arnold’s franchise. DARK FATE makes it clear he wasn’t the key ingredient that made it work. It was Linda Hamilton. She’s incredible in this, and the movie’s very solid. (I recently defended all the TERMINATOR sequels, so make of this what you will.) pic.twitter.com/3JSsac7LrL & mdash; Matt Singer (@mattsinger) October 21, 2019 «„Терминатор“ считается франшизой Арнольда. „Темные судьбы“ точно дает понять, что не он ключевой ингредиент, благодаря которому все сработало. Это была Линда Хэмилтон. Она отличная в этом фильме, да и сама картина хорошая (я недавно защищал все сиквелы „Терминатора“, так что судите сами)».

Is #TerminatorDarkFate the best since T2? Yup. Linda Hamilton’s return makes a BIG difference, Mackenzie Davis kicks all the ass, & amp; Natalia Reyes is an excellent anchor. Gabriel Luna’s Rev-9 is a winner too. Physicality, VFX, fights — all spot on! Glad they gave this another go. pic.twitter.com/4Q1FNN49Hw & mdash; Perri Nemiratu (@PNemiroff) October 21, 2019 «Правда ли, что „Терминатор: Темные судьбы“ — лучшая часть со времен „Терминатор 2“? Йеп. ВАЖНЫМ фактором стало возвращение Линды Хэмилтон, Маккензи Дэвис задает жару, а Натали Рейес — превосходный якорь всей истории. Rev-9 в исполнении Гэбриела Луны тоже хороший. Физическая мощь, спецэффекты, драки — все отлично! Рад, что они снова попытались».

#TerminatorDarkFate is easily the best Terminator movie since T2. Has some fantastic action and loved how the film features 3 female protagonists that all kick-ass. So awesome seeing Linda Hamilton back as Sarah Connor. pic.twitter.com/15Yb6cC18W & mdash; Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 21, 2019 «„Терминатор: Темные судьбы“, без вопросов, лучший „Терминатор“ после второй части. Несколько великолепных экшен-сцен, и очень понравилось, что в фильме три героини, задающие жару. Невероятно круто снова видеть Линду Хэмилтон в роли Сары Коннор».

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