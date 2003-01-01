Американский бокс-офис: «Малефисента» побеждает, но не окупается

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 18 по 20 октября 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

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1. «Малефисента: Владычица тьмы» (1-я неделя), 36 млн долларов, 3790 кинотеатров

Седьмой релиз Disney в этом году и, разумеется, очередное первое место в рейтинге сборов. Но на этот раз о безоговорочной победе говорить сложно. Сиквел «Малефисенты» о волшебной мачехе принцессы Авроры заработал меньше 40 млн долларов и оказался худшим стартом для диснеевского фильма в этом году, он получил даже меньше «Дамбо» (46 млн долларов в марте).

Анджелина Джоли — по-прежнему одна из самых узнаваемых в мире актрис, способная в одиночку обеспечить фильму кассу. Но, возможно, не в таком количестве, чтобы оправдать бюджет в 180 миллионов. Для настолько дорогого кино все-таки нужно что-то еще, помимо звезды, а вот с этим у Disney возникли проблемы. Первая «Малефисента», которая вышла пять лет назад и на старте собрала почти вдвое больше (69 миллионов), была не слишком похожа на фильм, которому необходим сиквел. И отдел маркетинга Disney мало кого смог переубедить. Трейлер и постеры «Владычицы тьмы» не дают понять, чем второй фильм отличается от первого. Несколько новых персонажей и актеров (среди них — Мишель Пфайффер и Чиветель Эджиофор) — для большинства зрителей недостаточная причина, чтобы идти в кино на уже знакомую историю. Не помогли и прохладные рецензии: у фильма всего 41% на Rotten Tomatoes.

При этом те, кто дошел до кинотеатров, довольны увиденным: у «Малефисенты 2» оценка A на CinemaScore, а зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes, в отличие от профессионального, составляет целых 96%. Disney смог извлечь преимущество из того, что в прокате сейчас нет других фильмов, ориентированных на девочек и молодых женщин (при наличии «мужских» «Джокера» и «Гемини»), и в компании надеются, что сарафанное радио хотя бы пару недель будет держать «Владычицу тьмы» на плаву. Но при таком огромном бюджете студии все равно приходится надеяться на международные рынки, а там дела тоже не очень: в Китае «Малефисента» заработала всего 22,4 миллиона.

2. «Джокер» (3-я неделя), 29,2 млн долларов (-47,7%), 4090 кинотеатров (-284)

Даже в третью неделю в кинотеатрах злодей-анархист в исполнении Хоакина Феникса составил конкуренцию новым лидерам проката и финишировал на втором месте. «Джокер» уже заработал 247 млн долларов в Америке и 737 миллионов во всем мире. Фильм приближается к абсолютному рекорду мировых сборов среди релизов с американским рейтингом R. Сейчас лидерство держит «Дэдпул 2» (785 миллионов, на 2 миллиона больше первой части), и до конкурента из Marvel шутнику осталось совсем немного. Он уже обошел «Оно» (700 млн долларов) и почти догнал «Матрица: Перезагрузка» (742 миллиона).

3. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (1-я неделя), 26,7 млн долларов, 3468 кинотеатров

Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Джесси Айзенберг и Эбигейл Бреслин продолжают охотиться на зомби, притом что со времен их первой вылазки Айзенберг сыграл в «Социальной сети» и был за это выдвинут на «Оскар», Харрельсон заработал две номинации, а Стоун получила приз за «Ла-Ла Ленд». Черная комедия с рейтингом R показала результат на верхней границе прогнозов и смогла собрать больше, чем первый «Zомбилэнд» (у оригинала было 24 миллиона в первый уик-энд). По нынешним временам это редкость, впрочем, не стоит забывать, что с выхода первого фильма прошло уже 10 лет. Кроме того, Sony и потратила на сиквел почти в два раза больше — 42 млн долларов, — что связано, вероятно, с вышеперечисленными оскаровскими успехами основных артистов.

Зрители довольно высоко оценивают «Контрольный выстрел» — в среднем на B+, по данным CinemaScore. Необычно то, что по сравнению с первым фильмом демография публики резко поменялась: 57% аудитории сиквела — мужчины, а среди зрителей оригинала большинство составляли женщины. При неплохих оценках зрителей и критиков (91% и 66% соответственно на Rotten Tomatoes) и учитывая надвигающийся Хеллоуин, у «Zомбилэнда» хорошие шансы на достойные результаты во вторую неделю и дальше.

4. «Семейка Аддамс» (2-я неделя), 16,1 млн долларов (-47%), 4102 кинотеатра (+95)

Полнометражный перезапуск «Семейки Аддамс» движется по предсказуемой траектории, которая привела его на четвертую строчку бокс-офиса во вторую неделю. Фильм потерял почти половину от сборов первых выходных (что нормально) и за 10 дней проката добрался до 56,8 миллиона кассовых сборов.

5. «Гемини» (2-я неделя), 8,5 млн долларов (-58,6%), 3642 кинотеатра

История «Гемини» печальна и поучительна и для голливудских продюсеров наверняка станет очередным аргументом против фильмов по оригинальным сценариям. Хотя на самом деле причина провала именно в том, что сценарий не очень оригинален. Фильм с Уиллом Смитом в двух ролях потерял почти 60% сборов в Америке, но, что еще хуже, не оправдались надежды на сборы в Китае. В КНР боевик стартовал без блеска, с 21 млн долларов, и сейчас его общие сборы во всем мире составляют 118 миллионов. Это, конечно, много, но не так впечатляет, если посмотреть на ценник «Гемини» — 138 млн долларов.

6. «Эверест» (4-я неделя), 3,5 млн долларов (-42,4%), 2647 кинотеатров (-849)

У дорогостоящего мультфильма о дружбе девочки и йети неплохая динамика сборов, но на окупаемость выйти по-прежнему трудно. «Эверест» собрал 53,9 млн долларов в Америке и 128 миллиона во всем мире.

7. «Аббатство Даунтон» (5-я неделя), 3,1 млн долларов (-36,9%), 2258 кинотеатров (-761)

Очередные удачные выходные в знаменитом английском поместье. «Аббатство Даунтон» уже пять недель находится в топе и пока не собирается из него уходить. На минувшей неделе оно стало самым кассовым релизом в истории студии Focus Features. Предыдущий рекорд компании держался со времен «Горбатой горы» (83 млн долларов в Америке), а у «Аббатства Даунтон» уже 88 миллионов.

8. «Джуди» (4-я неделя), 2,056 млн долларов (-36,4%), 1418 кинотеатров (-209)

По предварительным данным, «Джуди» всего на несколько тысяч долларов обошла «Стриптизерш» в таблице. Это четвертая неделя в прокате для байопика Джуди Гарлэнд с Рене Зеллвегер в главной роли, и к настоящему моменту картина собрала 19 млн долларов.

9. «Стриптизерши» (6-я неделя), 2,05 млн долларов (-47,3%), 1575 кинотеатров (-782)

Вероятно, это последняя неделя «Стриптизерш» в первой десятке, и комедия с Дженнифер Лопез покидает топ на мажорной ноте: фильм наконец-то добрался до 100 миллионов американских сборов, так что теперь это официально хит.

10. «Оно 2» (7-я неделя), 1,5 млн долларов (-52%), 1528 кинотеатров (-775)

Из фильмов первой десятки «Оно 2» находится в топе дольше всего, уже седьмые выходные подряд. У фильма по Стивену Кингу 209 млн долларов американских сборов.

Тем временем в ограниченном прокате продолжаются успехи «Паразитов». Фильм теперь показывают в 33 кинотеатрах, и такое число залов позволило ему занять 11-е место с результатом в 1,24 млн долларов (37 616 долларов на копию). Корейский арт-хит, победивший в Каннах, опередил комедию «Окей, Лекси!», которая идет в 2332 кинотеатрах.

Другие новинки оскаровского проката — «Маяк» Роберта Эггерса и «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити. Каждый из них вышел всего в нескольких залах в крупнейших городах, но результаты у них хорошие, и в следующую неделю «Кролика» будут показывать уже около 50 кинотеатров, а «Маяк» расширит прокат сразу до 500 площадок.

А в широком прокате в предстоящие выходные ожидаются полицейский боевик «Черный и синий» и хоррор «Обратный отсчет». Оба выйдут в 2000 кинотеатров или больше.