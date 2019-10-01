Новый фильм ужасов Сэма Рэйми и еще 13 новостей выходных

Наоми Харрис может сыграть суперзлодейку Визг в «Веноме 2»

Подробности сиквела не раскрываются. Источники считают, что в центре сюжета второго фильма окажется именно Клетус Кэсседи, которого в одной из финальных сцен «Венома» сыграл Вуди Харрельсон. Карнаж появился на свет, когда отпрыск Венома объединился с Кэссиди, благодаря чему убийца превратился в кровожадного монстра. Вигз — постоянная напарница и возлюбленная Карнажа. Энди Серкис занимает режиссерское кресло продолжения.

Источник: Variety

Сэм Рэйми поставит для Sony безымянный хоррор

Детали картины не раскрываются. Согласно источникам, сюжет хоррора напоминает смесь из фильмов «Мизери» и «Изгой». Дэмиэн Шеннон и Марк Свифт напишут сценарий проекта.

Источник: THR

Бретт Гельман получил роль в триллере «Без жалости»

Главным героем фильма, основанного на одноименном романе Тома Клэнси, станет оперативник ЦРУ Джон Кларк (Майкл Б. Джордан). Бывший спецназовец флота США, он долгое время вел личную войну с наркомафией, убившей его девушку. Служил в качестве разведчика во Вьетнаме и провел рискованную операцию по спасению военнопленных, обреченных на смерть. В итоге он сымитировал свою смерть и вступил в ряды ЦРУ под именем Джон Кларк. Режиссер — Стефано Соллима.

Источник: THR

Съемки «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном стартуют в июле 2020 года

Джонсон объявил об этом в Twitter в ответ на пост художника, сделавшего скульптуру Черного Адама в исполнении актера. «Очень круто, чувак, спасибо, — написал Джонсон. — Потрясающая детализация. Этот проект со мной уже больше 10 лет. Производство стартует в этом июле. Ценю поддержку».

Жауме Кольет-Серра поставит картину о противнике супергероя Шазама.

Дэниэл Калуя спродюсирует игровой фильм о динозавре Барни

Барни — добродушный фиолетовый тираннозавр, главный герой детского сериала «Барни и друзья», выходившего с 1992-го по 2009-й. С помощью интересных историй, песен и развлечений он рассказывал детям до восьми лет об устройстве мира и различных бытовых ситуациях.

Источник: Deadline

ДеВанда Уайз исполнит главную роль в «Мире Юрского периода 3»

Сюжет третьего фильма обновленной франшизы не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные с умирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от человечества. Колин Треворроу поставит картину.

Источник: Variety

Роберт Земекис может поставить «Пиноккио» для студии Disney

Проект станет игровым ремейком диснеевского мультфильма 1940 года «Пиноккио» и в меньшей степени будет основан на одноименной сказке Карло Коллоди. В оригинале Пиноккио был наглым, грубым и неблагодарным созданием, но сценаристы Disney превратили его в симпатичную марионетку, которая была больше похожа на настоящего мальчика, чем на деревянную куклу.

Источник: Variety

Стартовали съемки второго сезона сериала «Обычная женщина»

Проект рассказывает о 39-летней Марине, хозяйке цветочного магазинчика, любимой жене и матери. Окружающим ее жизнь кажется счастливой, но за этим благополучным фасадом скрываются невероятные семейные тайны. Это история самой обычной женщины, живущей очень необычной жизнью.

Источник: Пресс-служба PREMIER Studios

Алиша Вейнрайт присоединилась к актерскому составу драмы «Палмер»

Главный герой фильма — бывшая звезда школьного американского футбола Эдди Палмер, который возвращается в родной городок после срока в тюрьме. Он надеется наладить свою жизнь, но сталкивается с проблемами прошлого и неожиданно становится наставником мальчика, которого оставила мать. Фишер Стивенс поставит картину.

Источник: Deadline

Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в сериале «Станция 11»

Действие проекта разворачивается в мире, опустошенном эпидемией смертельного вируса. Выжившие должны возродить цивилизацию и сохранить остатки человечности. Дэвис сыграет актрису постапокалиптического шекспировского театра, а Патель — обычного безработного парня, вынужденного стать лидером. Шоураннер сериала — Патрик Соммервиль.

Источник: Deadline

Джон Бойега исполнит главную роль в фантастической картине «Они клонировали Тайрона» (They Cloned Tyrone)

В центре сюжета — трое персонажей, разбирающиеся в серии странных событий, захлестнувших район. В ходе расследования они натыкаются на фантастический заговор, скрытый под родными улицами. Фильм называют смесью из «Прочь» и «Пятницы». Джуэл Тейлор поставит картину для стрим-сервиса Netflix.

Источник: THR

Кейси Уилсон получила роль в комедийном сериале «Делайла»

Проект расскажет о Делайле (Джессика Рот), чья жизнь начинает трещать по швам. В попытке все исправить она знакомится с человеком, который может быть ее настоящим отцом, владельцем автосалона Томом Чайлдсом-старшим (Майкл МакКин). У него недавно умерла любимая жена, он вынужден разбираться с похоронами и собственными детьми, и появление Делайлы приносит с собой немало дополнительного хаоса.

Источник: Deadline

Форест Уитакер, Марлон Уайанс, Мэри Джей Блайдж и Марк Мэрон снимутся в драме «Уважение»

Дженнифер Хадсон исполнит главную роль в картине о жизни и карьере Ареты Франклин. Зрители увидят, как Франклин начинала в церковном хоре своего отца, как добивалась славы и как стала звездой мирового масштаба, чьи песни знакомы миллионам слушателей. Режиссер — Лизль Томми.

Источник: Deadline

Дженна Ортега получила роль в сиквеле черной комедии «Няня»

Сюжет картины МакДжи вращался вокруг юного Коула, по уши влюбленного в свою няню Би — красивую, веселую, умную и уверенную в себе девушку. Однажды ночью мальчишка решает не ложиться спать и проследить за ней. Но события принимают неожиданный поворот: няня оказывается хладнокровной убийцей, служащей самому дьяволу. Действие сиквела развернется спустя два года. Коул пытается забыть о случившемся, но прошлое вновь напоминает о себе. МакДжи снова займет режиссерское кресло картины.

Источник: THR

Гарри Шам-мл. и Крис Салливан исполнят главные роли в триллере «Вторжение в эфир» (Broadcast Signal Intrusion)

Вдохновленный реальными помехами, случившимися в Чикаго в 1980-е, фильм рассказывает о сотруднике видеоархива, который натыкается на странный ролик. Ему кажется, что на видео — плененный андроид, и он подозревает, что это часть взлома видеосигнала. Он начинает собственное расследование и постепенно понимает, что столкнулся с чем-то зловещим. Джейкоб Гентри поставит картину.

Источник: Deadline

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