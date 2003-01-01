Трейлер боевика «Бладшот»: Бессмертный Вин Дизель

Сегодня, 10:59Обсудить0

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Бладшот появился в комиксах 1990-х, когда на страницах правили экстремально крутые мужики с бугристыми мускулами. Бессмертный суперсолдат, в крови которого плавает армия наноботов, он наделен огромной силой и фактически бессмертен. Несколько лет назад издательство перезапустило Бладшота, сделав его героем гораздо более разнообразных историй. Популярность персонажа резко выросла, студия Sony не смогла пройти мимо и запустила в производство экранизацию с Вином Дизелем в главной роли.

«Бладшот» — история о смертельно раненном солдате, которого удается спасти с помощью новейших нанотехнологий. Машины делают его неуязвимым и превращают в суперсолдата, способного в одиночку разобраться с десятком тяжеловооруженных противников. Организация, ответственная за воскрешение, получает на руки совершенное оружие и начинает использовать солдата как тайного агента, отправляя его в разные уголки света для достижения ликвидации целей. Но кого именно убивает Бладшот? И действительно ли все было так, как рассказывают люди, вернувшие его с того света?

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