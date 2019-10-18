Съемки «Ковбоя Бибопа» приостановлены из-за травмы Джона Чо

Стрим-сервис Netflix был вынужден временно прекратить работу над сериалом «Ковбой Бибоп». Съемки игрового ремейка одноименного аниме стартовали 7 октября, но вскоре были приостановлены, после того как исполнитель главной роли Джон Чо повредил колено на площадке в Новой Зеландии.

Согласно источникам, актер получил травму совершенно случайно во время съемок последнего дубля тщательно отрепетированной сцены. Чо потребовалась помощь хирурга, для чего его перевезли в Лос-Анджелес. Предполагается, что производство будет заморожено на ближайшие семь-девять месяцев, пока он проходит лечение. При этом инсайдеры уточняют, что стриминг не намерен менять Чо на другого актера и дождется, когда он сможет вернуться к работе.

Чо поблагодарил в Instagram всех за поддержку и процитировал Брюса Ли. «Вода может течь, а может сломать», — написал актер под фото пряжки с костюма своего героя Спайка Шпигеля.

В центре сюжета оригинального сериала — экипаж межгалактического корабля «Бибоп». Бывший гангстер, коп в отставке, мошенница, гениальный хакер и генетически усовершенствованный корги — все они оказались на борту по воле случая, став друг для друга кем-то вроде неуравновешенной и безумной семьи. Вместе они занимаются охотой за головами, отлавливая за вознаграждение беглых преступников.

Джош Аппелбаум, Андре Немец, Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг разделят функции шоураннера «Ковбоя Бибопа». Кристофер Йост написал сценарий новой версии, а Алекс Гарсиа Лопес занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

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