Джаред Лето пытался закрыть «Джокера» Тодда Филлипса

Исполнитель роли Джокера в «Отряде самоубийц» Джаред Лето остался чрезвычайно недоволен тем, что студия Warner решила выпустить сольный фильм о злодее без его участия, сообщает THR. Утверждается, что актер попытался воздействовать на Warner, чтобы студия закрыла «Джокера» Тодда Филлипса.

В первую очередь Лето не понравилось, что студия пообещала ему его собственный сольный фильм о Джокере, но в итоге дала зеленый свет картине Филлипса. Актер попытался надавить на студию через своего агента, который также представляет Филлипса, и несколько раз обращался к своему музыкальному продюсеру, чтобы тот поговорил с руководством Warner.

На фоне реакции Лето и его попыток закрыть проект интересным выглядит тот факт, что студия сама изначально не верила в «Джокера» и сомневалась в целесообразности картины. Ленте Филлипса неохотно выделили скромный бюджет, и некоторые представители студии тайно надеялись, что это заставит Филлипса отказаться от фильма. На данный момент мировые сборы «Джокера» составляют 737 млн долларов.

Студия Warner отказалась комментировать представленную информацию.

Согласно источникам, одна из причин, почему студия решила не продолжать сотрудничество с Лето (его Джокер не появится в фильме Джеймса Ганна или в «Хищных птицах»), — его поведение на площадке «Отряда самоубийц». В попытке войти в роль Лето хотел создать на съемочной площадке тревожную атмосферу. Одни коллеги видели Лето исключительно в образе Джокера. Другие получили от актера особые подарки, среди которых были анальные бусы, живая крыса, пули и использованный презерватив. Исполнительница роли Аманды Уоллер Виола Дэвис призналась, что хотела полить Лето из газового баллончика за его выходки. Впоследствии актер опроверг эти истории и назвал их «недостоверной информацией».

«В его в защиту скажу, что это никогда не был его фильм, но попытка изобрести место для себя обернулась против него», — заметил один источник, знакомый с ситуацией.

Представители Лето отметили, что актер сохраняет хорошие отношения со студией Warner и сейчас находится на съемках триллера «Мелочи», где появится вместе с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком.

Источник: THR

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