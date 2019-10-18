Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»

Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года. «Закончили! 68 дней, и до сих пор улыбаемся», — написал режиссер под фото в компании Кэрри Кун, Финна Вулфарда, Маккенны Грейс, Логана Кима и своего отца, постановщика оригинала Айвена Райтмана.

Подробности сюжета не раскрываются. Точно известно, что проект не будет связан с «Охотниками за привидениями» Пола Фига. Согласно источникам, в центре истории окажутся одинокая женщина и ее дети. Эти роли исполнят Кун, Вулфард и Грейс. Звезды оригинальной картины Дэн Эйкройд, Билл Мюррей, Энни Поттс и Сигурни Уивер вернутся в новом фильме в знакомых ролях.

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