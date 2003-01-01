«Однажды в… Голливуде» временно сняли с проката в Китае

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Китайское правительство временно отозвало разрешение на прокат в стране картины Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Выход фильма отложили на неопределенный срок за неделю до заявленного релиза 25 октября.

Официальная причина не называется. Однако источники утверждают, что проблемы начались, когда дочь Брюса Ли подала в управление по делам кинематографа Китая жалобу по поводу того, как ее отца изображают в фильме. Речь идет о сцене, где молодой Ли вызывает на бой героя Брэда Питта.

«Если Квентин сможет кое-что вырезать, то фильм выпустят, как запланировано», — заметил источник из местной прокатной компании.

Производство «Однажды в… Голливуде» было частично профинансировано китайской кинокомпанией Bona Film Group, что позволяло картине претендовать на широкий прокат.

После выхода «Однажды в… Голливуде» в американский прокат против картины выступила Шеннон Ли, дочь легендарного актера. Ей не понравилось, что Тарантино изобразил ее отца «напыщенным, наглым ублюдком» и превратил Ли в «мальчика для битья». По словам дочери, при жизни Брюс был гораздо скромнее и с почтением относился к Мухаммеду Али, который упоминается в сцене.

Тарантино впоследствии ответил на критику и заметил, что «Брюс Ли и правда был заносчивым парнем», но его слова не убедили Шеннон Ли.

В 2012 году в Китае в прокат должен был выйти «Джанго освобожденный» Тарантино. Однако вскоре после релиза картину убрали из кинотеатров, так как власти не устроил демонстрируемый уровень насилия. «Джанго» перемонтировали, и через месяц лента вернулась в прокат.

Источник: Variety

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