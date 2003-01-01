8 лучших трейлеров недели: Дулиттл, «Ангелы Чарли» и круиз по джунглям

«Ангелы Чарли»

Небольшое детективное агентство осталось в прошлом. Теперь «Ангелы Чарли» — история глобального размаха с очаровательными шпионками, погонями по всему миру и масштабной угрозой для всего человечества. Исполнительницы главных ролей Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска весело проводят время и зажигают на экране.

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«Брачная история»

Ноа Баумбак продолжает рассказывать истории обычных людей в обычных бытовых ситуациях. На этот раз он коснулся темы брака и супружеской жизни: как люди сходятся, живут вместе и расходятся, попутно пытаясь понять друг друга и себя.

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«Круиз по джунглям»

Джунгли не оставляют Дуэйна Джонсона, а Дуэйн Джонсон — джунгли. В компании боевой и решительной Эмили Блант он на крохотном кораблике отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, обладающее магическими свойствами. Путь предстоит опасный, а студия Disney рассчитывает, что экранного дуэта Джонсона и Блант хватит, чтобы заманить зрителя в кинотеатры.

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«Призрачный ход»

Идейное продолжение криминального триллера о кровной мести «Божественный ход». Общих героев тут не будет, зато основная идея остается прежней: популярная в Азии стратегическая игра го не для слабаков. Проигравшийся в пух и прах герой с помощью опытных учителей решает поднять ставки, и теперь он путешествует по Южной Корее, вызывая на бой самых знаменитых и маститых игроков. Все они, как на подбор, криминальные элементы со странностями. Для большей реалистичности можете мысленно заменить го, например, на шахматы или домино.

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«Свисток»

Спортивный боевик южноиндийского производства, конечно же, про месть и внезапно про любовь к футболу. Строгий тренер женской команды, в прошлом виртуозный игрок, неплохо управляется не только с футбольным мячом, но и с нунчаками, а также владеет неслабыми навыками рукопашного боя. Но самое главное достоинство нашего героя — тяга к справедливости. Каким образом месть собственному демоническому двойнику будет связана с победой его женской команды, можно только догадываться.

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«Скандал»

Современная история в духе битвы Давида с Голиафом, когда несколько женщин выступили против главы огромной медиаимперии. В конечном итоге им удалось одержать верх, но сперва пришлось пережить унижение и чрезмерное внимание недоверчивой публики.

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«Удивительная миссис Мейзел»

Миссис Мейзел уверенным шагом движется к успеху и славе. В новом сезоне она вместе с певцом Шаем Болдуином отправляется в тур по стране. Карьера Мидж начинает набирать обороты, только вот жизнь в пути не так весела, как могло показаться изначально. Тем временем ее семейство разбирается с собственными проблемами: мама нашла в себе неожиданный талант, а папа выбрал новую важную миссию.

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«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Окончательно убрав в шкаф костюм Железного человека, Роберт Дауни-мл. решил примерить образ другого эксцентричного гения — разговаривающего с животными доктора Дулиттла. Компанию ему составляют зверушки со звездными голосами, а в будущем ждет долгая дорога, полная опасностей и приключений.

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