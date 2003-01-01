Эдвард Нортон хотел сыграть на’ви в сиквеле «Аватара»

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В интервью Total Film Эдвард Нортон рассказал, как он получил небольшую, но важную роль злодея Новы в фантастическом боевике «Алита: Боевой ангел». Актер признался, что камео состоялось только потому, что Джеймс Кэмерон не дал ему сыграть на’ви в «Аватаре 2».

«Мы с Джимом друзья, и я восхищаюсь им и уважаю все, что он делает, — говорит Нортон. — Так что когда он предложил мне роль в „Аватаре 2“, я сказал ему: „Согласен, но только если я на’ви. Я не собираюсь быть частью индустриального мира, который намерен уничтожить Пандору. Или на’ви, или ничего“».

«Он такой: „ОК, тогда, может, в третьем, четвертом или пятом фильме“, — продолжает актер. — Тем временем он спросил: „Ты знаешь Роберта (Родригеса — Прим. ред.)?“ И я такой: „Все равно. Давай сделаем что-нибудь. Хочу что-нибудь сделать с ним“».

«Алита: Боевой ангел» — экранизация одноименной манги Юкито Кисиро, которую изначально планировал поставить сам Кэмерон. Однако в итоге он был вынужден отказаться от проекта, и режиссерское кресло занял Родригес.

Действие фильма разворачивается в XXVI веке, через 300 лет после Великой войны. Доктор Идо находит на свалке останки девушки-киборга, которую восстанавливает и называет Алитой. После починки она ничего не помнит, но обнаруживает, что обладает широким набором боевых приемов. В надежде разобраться в своем прошлом Алита отправляется на поиски потерянных воспоминаний и в результате сталкивается с загадочным и могущественным Новой, способным контролировать других киборгов на расстоянии.

«Алита: Боевой ангел» прямо сейчас доступна для просмотра по подписке КиноПоиск HD.

5 декабря зрители смогут увидеть Нортона в его новом режиссерском проекте — экранизации романа Джонатана Летема «Сиротский Бруклин».

Источник: Gamesradar

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