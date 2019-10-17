Объявлена сценаристка сиквела «Доктора Стрэнджа» и еще 16 новостей дня

Джейд Бартлетт напишет сценарий блокбастера «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»

Подробности сиквела не разглашаются. Режиссер «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон заявил, что планирует сделать «первый поистине страшный фильм киновселенной Marvel». При этом важную роль в продолжении может сыграть Алая Ведьма, а сюжет второго фильма будет связан с сериалом «Ванда/Вижн».

Источник: Collider

Клэр Форлани и Иэн Глен снимутся в картине «Черный Красавец»

Фильм расскажет историю одноименного коня, события жизни которого — то радостные, то печальные — приводят его от безоблачного и беззаботного существования на мощеные булыжником улицы Лондона, где героя ждут самые разные встречи и испытания. Эшли Эйвис поставит фильм, основанный на романе Анны Сьюэлл.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Брачная история»

Новая картина Ноа Баумбака выйдет на Netflix 6 декабря 2019-го.

Бен Аффлек исполнит главную роль в драме «Падение на Землю» (Falling to Earth)

Картина основана на одноименном романе Кейт Саусвуд, действие которого развивается весной 1925 года в небольшом городке Мара, штат Иллинойс. 18 марта обычный день закончился катастрофой, когда на город обрушился худший торнадо в истории страны. Он разрушил до основания все, кроме единственного дома, где жил Пол Грейвс с семьей. Пока жители Мары пытаются восстановить родной город, они начинают с подозрением и неприязнью относиться к Грейвсам, которых трагедия обошла стороной. Предполагается, что Аффлек лично займет режиссерское кресло экранизации.

Источник: THR

Грег Киннир получил роль в сериале «Противостояние»

По сюжету проекта, основанного на романе Стивена Кинга, на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребенком. Однако их освобождение с базы стоит жизни тысячам людей: вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Черному человеку, который стремится к мировому господству. Джош Бун написал сценарий экранизации совместно с Беном Кавеллом.

Источник: Deadline

Пэттон Освальт снимется во втором сезоне сериала «Пацаны»

Об участии актера в проекте в Twitter сообщил шоураннер Эрик Крипке. «Спасибо, Пэттон Освальт, это было шикарно», — написал сценарист. Кого именно сыграет Освальт во втором сезоне, не раскрывается.

Премьера второго сезона «Пацанов» запланирована на 2020 год.

Экшен-комедия «Искусственный интеллект» выйдет на стрим-сервисе HBO Max

В центре сюжета — Кэрол Питер (Мелисса Маккарти), бывший менеджер глобальной корпорации, чья жизнь в одночасье переворачивается с ног на голову. Могущественный искусственный интеллект, способный в одночасье захватить весь мир, выбрал Кэрол в качестве образца для наблюдения, чтобы решить, что делать с человечеством дальше. Режиссер — Бен Фэлкоун.

Источник: THR

Трейлер фильма «Кролик Питер 2»

Сиквел ожидается в российских кинотеатрах 27 февраля 2020 года.

Мамуду Ати получил роль в «Мире Юрского периода 3»

Сюжет третьего фильма обновленной франшизы не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные с умирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от человечества. Колин Треворроу поставит картину.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Дикинсон»

Проект стрим-сервиса Apple TV Plus о юности знаменитой поэтессы выйдет 1 ноября.

Netflix прекратил работу над картиной Александра Пэйна

Сюжет безымянного фильма был основан на жизни датского журналиста Карла Уве Кнаусгора, который вместе с дочкой отправился в продолжительное путешествие по США. Причиной заморозки проекта стали проблемы с авторскими правами: Кнаусгор в последний момент отказал кинематографистам в возможности превратить его историю в картину. Мадс Миккельсен должен был исполнить в ленте главную роль.

Источник: Deadline

Эдгар Рамирес снимется с Дженнифер Гарнер в фильме «День „да“»

Действие картины разворачивается в течение одного дня, когда родители решили на все просьбы детей отвечать «да». Мигель Артета занимает режиссерское кресло фильма.

Источник: Deadline

Фото со съемок «Отряда самоубийц»

Режиссер Дэвид Эйр опубликовал в Instagram пробы грима Джокера в исполнении Джареда Лето. В этой версии у злодея вместо одной из бровей была татуировка с «ха-ха-ха». «Ранняя проба грима Джокера. При создании персонажа поиск и подгонка идут бесконечно», — написал постановщик.

Джереми Раш поставит боевик «Против» (Versus)

Сюжет картины не раскрывается. Майкл Финч и Алекс Литвак написали сценарий проекта.

Источник: Variety

Нив Кэмпбелл снимется в драме «Облака» (Clouds)

Актриса сыграет писательницу Лору Собек, автора книги «Взлети повыше: Как бог по-крупному ответил на скромную молитву матери», 17-летнему сыну которой диагностировали редкий рак костей. За несколько месяцев до смерти он влюбляется в девушку Эми и, несмотря на окружающую его грусть, находит в себе силы написать песню, чтобы отблагодарить всех своих друзей и близких. Режиссер — Джастин Бальдони.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Чужак»

В центре сюжета — мужчина, обвиненный в убийстве мальчика. Отпечатки пальцев указывают на него, но если верить записям с камер, то он в момент убийства находился в 90 км от места преступления. Детектив, расследующий дело, не устает задаваться вопросом, как такое может быть, и начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное. Проект основан на одноименном романе Стивена Кинга.

Эйдан Тернер сыграет Леонардо да Винчи в сериале о жизни итальянского художника

Восьмисерийный проект под рабочим названием «Леонардо» расскажет о жизни и карьере разносторонне одаренного творца, который успел попробовать себя в бесчисленном количестве областей. Он писал картины, создавал здания и скульптуры, занимался анатомией и естествознанием, был музыкантом, писателем и изобретателем необычных приспособлений. Фрэнк Спотниц выступит шоураннером.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.