Звезда «Бэтмен возвращается» дала совет новой исполнительнице роли Женщины-кошки

Мишель Пфайффер не понаслышке знакома со всеми сложностями работы в обтягивающем костюме Женщины-кошки. Она сыграла грациозную Селину Кайл в картине Тима Бёртона «Бэтмен возвращается». Поэтому она посоветовала новой исполнительнице роли Женщины-кошки Зои Кравиц заранее позаботиться об удобствах.

«Удостоверься, чтобы во время дизайна костюма они подумали, как ты будешь ходить в туалет. Небольшая деталь», — заметила Пфайффер во время записи передачи «Доброе утро, Америка».

«Не думал, что вы скажете это, — признался ведущий Майкл Стрейхэн. — Но это отличный совет».

«Важный, да», — добавила актриса.

Ранее похожий совет Роберту Паттинсону дал Кристиан Бэйл, сыгравший Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана. «Сложно чувствовать себя супергероем, когда ты не способен помочиться без посторонней помощи», — заявил тогда актер.

15 октября стало известно, что Кравиц сыграет Женщину-кошку в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Актриса появится на экране вместе с Робертом Паттинсоном, Джеффри Райтом и Полом Дано, которому предложили роль Загадочника. Подбор актеров на остальные роли продолжается.

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