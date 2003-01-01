Дом Стивена Кинга в штате Мэн станет музеем писателя

Городской совет Бангора, штат Мэн, единогласно поддержал запрос Стивена Кинга и его жены Табиты переоформить дом писателя как некоммерческую организацию. Это позволит превратить дом 47 по улице Уэст-Бродвей в музей-архив, где будут храниться работы Кинга.

«Кинги всегда чудесно относились к Бангору и на протяжении лет жертвовали городу миллионы долларов, — заявил председатель совета Бен Спрог. — Для Бангора очень важно сохранить здесь их наследие».

Дом Стивена Кинга в городе Бангор, штат Мэн

Отмечается, что доступ к архиву Кинга будет ограниченным: для посещения требуется запись заранее. Кроме этого, помещение в доме смогут снимать писатели, которые хотят поработать в уединении. Одновременно в доме смогут находиться до пяти гостей.

Бангор — тихий американский городок, послуживший вдохновением для Дерри в романе Кинга «Оно». Писатель переехал сюда в 1983 году, когда вынашивал идею книги о демоническом клоуне. Кинг хотел написать роман о мифах и легендах, оживающих в городках американской глубинки, и исследование истории Бангора подтолкнуло его в верном направлении.

Источник: Rolling Stone

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