Роберт Паттинсон рассказал о своем отношении к Бэтмену

«Не думаю, что я смог бы сыграть настоящего героя», — признался Роберт Паттинсон во время обсуждения его предстоящих съемок в «Бэтмене». По словам Паттинсона, именно этим его и привлекла роль Темного рыцаря, который, по мнению актера, не совсем герой.

«Бэтмен ведь не герой, — считает Паттинсон. — Он персонаж неоднозначный. Не думаю, что я смог бы сыграть настоящего героя — что-то в персонаже всегда должно быть неправильно. Наверное, потому что у меня один глаз больше другого».

«Я обожаю режиссера Мэтта Ривза и это клевый персонаж. Его моральные принципы немного неверные, — продолжает актер. — В отличие от всех остальных героев комиксов, он не „золотой мальчик“. В его взгляде на мир есть определенная простота, но при этом он достаточно странный и дает простор для работы».

Паттинсон также отметил, что его приятно удивила онлайн-реакция на новость, что он сыграет Бэтмена.

«Может я просто уже привык к оскорблениям, — задумался актер — По крайней мере, в этот раз обошлось без угроз смерти, что приятно! Забавно, что люди до сих пор злятся из-за „Сумерек“. Никогда не мог этого понять».

Сейчас Паттинон занят на площадке триллера Кристофера Нолана «Доводе», после чего приступит к съемкам в «Бэтмене». Но сперва российские зрители смогут увидеть актера в черно-белой картине Роберта Эггерса «Маяк», которая ожидается в отечественных кинотеатрах 23 января 2020 года.

Источник: The New York Times

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