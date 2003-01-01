Рекламная кампания «Терминатор: Темные судьбы» продолжает нестись вперед в бешеном темпе. Новый ролик активно демонстрирует многочисленные боевые способности нового робота-убийцы Rev-9 в исполнении Гэбриела Луны. По словам героини Маккензи Дэвис, это самый опасный и смертоносный терминатор из всех когда-либо сходивших с конвейера SkyNet.

Более двух десятилетий назад Сара Коннор остановила Судный день и спасла человечество. Но машины не намерены сдаваться и продолжают посылать в прошлое терминаторов в попытке исправить будущее. Только теперь они охотятся не за Коннорами. У них появилась новая цель — девочка Дани Рамос, за которой прибывает робот-убийца Rev-9. На его пути встают суперсолдат из будущего Грейс и Сара Коннор, которая со временем превратилась в настоящую охотницу за терминаторами. Но даже им не остановить Rev-9, и они обращаются за помощью к прошлому Сары — старому T-800, живущему под именем Карл.

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