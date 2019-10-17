Минкультуры создаст черный список российских кинематографистов

Министр культуры Владимир Мединский объявил о готовящейся доске позора российских кинематографистов. По словам главы ведомства, на ней будут указаны авторы, которые получили финансовую поддержку от государства, но не смогли возместить потраченные средства или просто не выпустили заявленные проекты.

«Доска позора у нас будет в открытом доступе, — заявил Мединский. — Это фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо их авторы вообще ничего не сняли».

«Здесь по фамилиям будут указаны те, кто имеет отношение к производству фильмов, — добавил чиновник. — Никто из этого списка никогда не получит господдержки, до тех пор пока не вернет деньги. Эти киножулики дискредитируют отрасль и не дают эффективным продюсерам нормально работать».

Первые фамилии будут опубликованы на «доске позора» уже 21 октября. Согласно источнику, она будет работать на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) и содержать информацию об объемах и условиях господдержки по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года.

Источник: РИА «Новости»