Руководитель Disney возглавил список самых влиятельных людей шоу-бизнеса

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Журнал The Hollywood Reporter составил список 100 самых влиятельных людей современной развлекательной индустрии. Первое место занял глава компании Disney Роберт А. Айгер — самый могущественный человек в Голливуде. На второй позиции оказались руководители стрим-сервиса Netflix Тед Сарандос и Рид Хастингс. Замыкают тройку лидеров главы Comcast/NBCUniversal Брайан Робертс и Стив Берк.

Вот как выглядит первая десятка самых влиятельных людей шоу-бизнеса по версии THR:

  1. Роберт А. Айгер — Disney
  2. Тед Сарандос и Рид Хастингс — Netflix
  3. Брайан Робертс и Стив Берк — Comcast/NBCUniversal
  4. Шари Редстон — ViacomCBS
  5. Кевин Файги — Marvel
  6. Джон Т. Стэнки — WarnerMedia
  7. Синди Холлэнд, Скотт Стубер и Бела Бахария — Netflix
  8. Питер Райс — Disney TV
  9. Кевин Мейер — Disney
  10. Алан Хорн и Алан Бергман — Disney

Кроме руководителей разнообразных компаний и студий, в список также попали режиссеры и сценаристы, актрисы и актеры. Среди них Джей Джей Абрамс, Райан Мёрфи, Джейсон Блум, Риз Уизерспун, Стивен Спилберг, Джордан Пил, Дуэйн Джонсон, Леонардо ДиКаприо, Кэйтлин Кеннеди, Джон Фавро, Квентин Тарантино, Джо и Энтони Руссо, Майкл Б. Джордан, Скарлетт Йоханссон, Фиби Уоллер-Бридж и Уилл Смит. Тайка Вайтити занял почетное сотое место в списке.

С полным списком самых влиятельных людей теле- и киноиндустрии можно ознакомится на сайте THR.

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