Руководитель Disney возглавил список самых влиятельных людей шоу-бизнеса

Журнал The Hollywood Reporter составил список 100 самых влиятельных людей современной развлекательной индустрии. Первое место занял глава компании Disney Роберт А. Айгер — самый могущественный человек в Голливуде. На второй позиции оказались руководители стрим-сервиса Netflix Тед Сарандос и Рид Хастингс. Замыкают тройку лидеров главы Comcast/NBCUniversal Брайан Робертс и Стив Берк.

Вот как выглядит первая десятка самых влиятельных людей шоу-бизнеса по версии THR:

Роберт А. Айгер — Disney Тед Сарандос и Рид Хастингс — Netflix Брайан Робертс и Стив Берк — Comcast/NBCUniversal Шари Редстон — ViacomCBS Кевин Файги — Marvel Джон Т. Стэнки — WarnerMedia Синди Холлэнд, Скотт Стубер и Бела Бахария — Netflix Питер Райс — Disney TV Кевин Мейер — Disney Алан Хорн и Алан Бергман — Disney

Кроме руководителей разнообразных компаний и студий, в список также попали режиссеры и сценаристы, актрисы и актеры. Среди них Джей Джей Абрамс, Райан Мёрфи, Джейсон Блум, Риз Уизерспун, Стивен Спилберг, Джордан Пил, Дуэйн Джонсон, Леонардо ДиКаприо, Кэйтлин Кеннеди, Джон Фавро, Квентин Тарантино, Джо и Энтони Руссо, Майкл Б. Джордан, Скарлетт Йоханссон, Фиби Уоллер-Бридж и Уилл Смит. Тайка Вайтити занял почетное сотое место в списке.

С полным списком самых влиятельных людей теле- и киноиндустрии можно ознакомится на сайте THR.