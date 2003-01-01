Руководитель Disney возглавил список самых влиятельных людей шоу-бизнеса

Журнал The Hollywood Reporter составил список 100 самых влиятельных людей современной развлекательной индустрии. Первое место занял глава компании Disney Роберт А. Айгер — самый могущественный человек в Голливуде. На второй позиции оказались руководители стрим-сервиса Netflix Тед Сарандос и Рид Хастингс. Замыкают тройку лидеров главы Comcast/NBCUniversal Брайан Робертс и Стив Берк.
Вот как выглядит первая десятка самых влиятельных людей шоу-бизнеса по версии THR:
- Роберт А. Айгер — Disney
- Тед Сарандос и Рид Хастингс — Netflix
- Брайан Робертс и Стив Берк — Comcast/NBCUniversal
- Шари Редстон — ViacomCBS
- Кевин Файги — Marvel
- Джон Т. Стэнки — WarnerMedia
- Синди Холлэнд, Скотт Стубер и Бела Бахария — Netflix
- Питер Райс — Disney TV
- Кевин Мейер — Disney
- Алан Хорн и Алан Бергман — Disney
Кроме руководителей разнообразных компаний и студий, в список также попали режиссеры и сценаристы, актрисы и актеры. Среди них Джей Джей Абрамс, Райан Мёрфи, Джейсон Блум, Риз Уизерспун, Стивен Спилберг, Джордан Пил, Дуэйн Джонсон, Леонардо ДиКаприо, Кэйтлин Кеннеди, Джон Фавро, Квентин Тарантино, Джо и Энтони Руссо, Майкл Б. Джордан, Скарлетт Йоханссон, Фиби Уоллер-Бридж и Уилл Смит. Тайка Вайтити занял почетное сотое место в списке.
С полным списком самых влиятельных людей теле- и киноиндустрии можно ознакомится на сайте THR.