Кадры из новых фильмов 2019 года и еще 12 новостей дня

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Джессика Хенвик присоединится к актерскому составу «Матрицы 4»

Сюжет новой «Матрицы» не раскрывается. По слухам, в фильме может появиться молодой Морфеус, но каких-либо подтверждений этой информации не поступало. Согласно источникам, Хенвик может сыграть в продолжении новую версию Избранного. Лана Вачовски напишет сценарий совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом и поставит картину.

Источник: Deadline

Дэвид Духовны получил роль в ремейке «Колдовства»

Сюжет «Колдовства» 1996 года вращается вокруг школьницы Ханны, которая вместе с тремя одноклассницами начинает практиковать черную магию. Они рассчитывали получить безграничную власть над другими, но вместо этого разбудили колдовские силы, которые теперь не в силах остановить, даже когда гибнут ни в чем не повинные люди. Зои Листер Джонс занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Новые кадры из ожидаемых фильмов 2019 года

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»
«Шестеро вне закона»
«Два Папы»
«Ирландец»
«Терминатор: Темные судьбы»
«Сиротский Бруклин»
«Маленькие женщины»
«Рождество на двоих»
«Достать ножи»
«Джуманджи: Новый уровень»
«Лапочка»
«Ford против Ferrari»
«Доктор Сон»
«Ангелы Чарли»
«Ангелы Чарли»
«Прекрасный день по соседству»

Источник: EW

Комиксы «Боун» станут основой для мультсериала Netflix

Комиксы Джеффа Смита рассказывают о приключениях трех представителей семейства Боун — Фоуна, Фони и Смайли. Изгнанные из родной деревни Боунвилль, они путешествуют по Долине, где обитают кровожадные гигантские крысоподобные существа во главе с капитаном Кингдоком и Человеком в капюшоне и другие разнообразные персонажи.

Источник: Deadline

Мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» попал в лонг-лист премии «Оскар»

Проект Левана Габриадзе сейчас находится списке 32 мультфильмов, претендующих на номинацию премии киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм». Пять номинантов станут известны 13 января 2020 года. «Знаешь, мама, где я был?» прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

Источник: Oscar

Трейлер четвертого сезона сериала «Человек в высоком замке»

Заключительный сезон проекта выйдет на стрим-сервисе Amazon 15 ноябоя 2019-го.

Майкл Кейн, Лина Хиди и Рита Ора снимутся в телефильме «Твист»

Основанный на романе Чарльза Диккенса «Оливер Твист», этот фильм — переосмысление классики, где юный Оливер Твист (Рафф Лоу) живет и промышляет на улицах современного Лондона. Судьба сводит юношу с харизматичной Додж (Ора), которая работает с профессиональным вором Фейгином (Кейн) и его безумной напарницей Сайкс (Хиди). Они подговаривают Оливера принять участие в похищении бесценной картины. Режиссер — Мартин Оуэн.

Источник: Deadline

Трейлер хоррора «Вдова»

Картина ожидается в российском прокате 2 апреля 2020 года.

Showtime выпустит мини-сериал о создании сервиса Uber

Адаптация книги Майка Айзека «Super Pumped: The Battle For Uber» расскажет о ключевых событиях в истории компании Uber — от странной идеи ребят из Кремниевой долины до сверхпопулярного сервиса, известного по всему миру. Брайан Коппельман и Дэвид Левин напишут сценарий сериала и выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Айзеком.

Источник: Deadline

Клип Басты на песню «Страшно так жить» из фильма «Текст»

Премьера картины с Александром Петровым в главной роли состоится 24 октября.

Джон Стриклэнд поставит триллер «Чаевые» (The Tip)

Сюжет проект не раскрывается. Известно лишь, что в истории замешаны официантка, чаевые на 10 тыс. долларов и загадочный незнакомец, чье появление несет с собой опасность для жизни.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Прачечная»

Картина Стивена Содерберга станет доступна подписчикам Netflix с 18 октября.

Apple и A24 экранизируют подростковый роман «Небо везде» (The Sky Is Everywhere)

Сюжет фильма вращается вокруг Ленни, недавно потерявшей сестру. Она разрывается между двумя мальчиками — тихим Тоби и жизнерадостным Джо. Каждый дает ей что-то свое, и Ленни не может решить, с кем хочет остаться. Жозефин Декер поставит картину.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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