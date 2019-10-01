На Netflix подали в суд из-за фильма Стивена Содерберга «Прачечная»

Юристы Юрген Моссак и Рамон Фонсека, основатели ныне несуществующей компании Mossack Fonseca & Co, подали против Netflix иск с обвинениями в клевете и нарушении использования зарегистрированного товарного знака в фильме «Прачечная». Моссак и Фонсек также обратились в суд штата Коннектикут с требованием временно приостановить выход картины Стивена Содерберга на стрим-сервисе.

«Прачечная» рассказывает о «Панамском досье», также известном как «Панамские документы» или «Панамский архив» — массовой утечке конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Тогда в распоряжении журналистов оказалось 2,6 терабайта документов, содержащих информацию об офшорных счетах множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей.

Гари Олдман и Антонио Бандерас играют основателей компании, которые мастерски жонглировали счетами, скрывая деньги своих клиентов. Но в итоге вскрыть деятельность Mossack Fonseca и обнаружить сеть компаний-пустышек помог адвокат Мэттью Квик, занимавшийся делом, связанным с гибелью пассажиров лодочной компании.

В иске утверждается, что фильм оклеветал Моссака и Фонсеку, изображая их как «безжалостных, равнодушных юристов, которые участвовали в отмывании денег, уклонении от налогов, взяточничестве и/или прочей криминальной деятельности». В заявлении они также требуют, чтобы картина не демонстрировалась без дисклеймеров, объясняющих, что фильм Содерберг — художественный вымысел.

Netflix в ответ потребовала от суда закрыть рассмотрение иска или перенести разбирательство в суд штата Калифорния. Стриминг-компания также подала отдельное заявление, в котором требует отменить временный запрет на выход картины.

Подробнее о фильме КиноПоиск писал с Венецианского кинофестиваля в материале «„Прачечная“ Стивена Содерберга: Мэрил Стрип против офшоров».

Источник: Deadline

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