Видео дня: Аарон Пол разобрал коронное слово Джесси из сериала «Во все тяжкие»

Исполнитель роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие» Аарон Пол вместе с Netflix проследил развитие своего персонажа на протяжении пяти сезонов с помощью одного слова — «сука». В шестиминутном ролике актер через призму его коронного восклицания внимательно рассматривает, как менялся Джесси от первого сезона к пятому.

В ролике Пол отмечает, что в первом сезоне «сука» — это все еще признак невинности и наивности Джесси, пока его жизнь не превратилась в трагедию. При этом во втором сезоне он уже использует «суку», чтобы взбодрить себя перед важным делом. В последующих сезонах перед «сукой» периодически появляется пауза, с помощью которой Джесси берет контроль над ситуацией.

По словам Пола, самой сложной «сука» была в четвертом сезоне, когда жизнь Джесси разваливалась на части, а сам он погружался во тьму. Самая триумфальная «сука» прозвучала в пятом сезоне, когда Джесси пытается сбежать от неонацистов и открывает задвижку на своей клетке. «Джесси произносит это, освобождая себя из собственного заключения в прямом и переносном смысле», — замечает Пол.

«Во все тяжкие» — история учителя химии Уолтера Уайта, которому ставят диагноз «рак легких». Чтобы обеспечить семью после смерти, он с бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает производить и распространять метамфетамин. Небольшой бизнес быстро превращается в наркоимперию, а скромный мистер Уайт выпускает наружу настоящего монстра, разрушающего жизни всех вокруг.

11 октября на Netflix состоялась премьера полнометражного продолжения «El Camino: Во все тяжкие», где история Джесси получила завершение. Мнение КиноПоиска по поводу картины читайте в материале «„El Camino: Во все тяжкие“: Каким получился спин-офф сериала».