Режиссер «Маяка» Роберт Эггерс выбрал актеров для своего нового фильма

Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо и Билл Скарсгард снимутся в картине «Северянин» (The Northman) — новом режиссерском проекте Роберта Эггерса, постановщика «Ведьмы» и «Маяка». Эггерс написал сценарий фильма совместно с исландским поэтом и писателем Сьоном Сигурдссоном.

Действие «Северянина» развернется в X веке в Исландии и расскажет о викинге, который встал на путь мести. В остальном подробности сюжета не раскрываются.

В 2019 году Эггерс представил свой второй полнометражный фильм, ленту «Маяк». Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо исполнили главные роли в черно-белой картине, в центре сюжета которой были двое — пожилой смотритель маяка и его молодой помощник. Подробнее о «Маяке» КиноПоиск рассказывал с Каннского кинофестиваля.

Российская премьера «Маяка» состоится 23 января 2020 года.

Источник: Deadline

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