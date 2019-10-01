Сиквел «Семейки Аддамс» и еще 12 новостей дня

Аманда Сайфред, Лили Коллинз и Таппенс Мидлтон снимутся в драме Дэвида Финчера «Манк»

Картина расскажет о Германе Я. Манкевиче — одном из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда, отличавшемся циничным юмором. Он приложил руку к созданию нескольких фильмов братьев Маркс и написал множество сценариев, но его самая известная работа — «Гражданин Кейн», написанный в соавторстве с Орсоном Уэллсом. Согласно истории создания картины, между режиссером и сценаристом назрел конфликт из-за того, кому именно должно быть приписано авторство фильма. Гари Олдман исполнит в фильме главную роль.

Источник: Deadline

Марк Стронг получил роль в триллере «Мизантроп»

В центре сюжета — проблемный, но талантливый офицер полиции (Шейлин Вудли), которую ФБР привлекает к поискам опасного убийцы. Дамиан Сифрон поставит картину.

Источник: Collider

Хизер Грэм присоединилась к актерскому составу сериала «Противостояние»

По сюжету проекта, основанного на романе Стивена Кинга, на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребенком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей: вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Черному человеку, который стремится к мировому господству. Джош Бун написал сценарий экранизации совместно с Беном Кавеллом.

Источник: Deadline

HBO Max выпустит сериал по мотивам мюзикла «Бриолин»

Оригинал 1978 года рассказывал об отношениях школьного хулигана Дэнни Зуко и порядочной отличницы Сэнди. Действие проекта «Бриолин: Школа Райделл» (Grease: Rydell High) также развернется в 1950-е и расскажет о других персонажах того времени, которые поют песни, влюбляются и пытаются справиться с жизнью в американской глубинке.

Источник: Deadline

Райан Рейнольдс и Джон Красински исполнят главные роли в комедии «Вымышленные друзья» (Imaginary Friends)

Главный герой фильма обладает необычным даром: он способен общаться с вымышленными друзьями других людей. Он пытается помогать тем, кого оставили и забыли, но некоторые друзья, лишенные любви, обратились к тьме, и теперь только главный герой может спасти мир от зла. Красински напишет сценарий и поставит картину.

Источник: THR

Тони Гилрой напишет многосерийный спин-офф «Изгоя-один»

В центре сюжета сериала-приквела — Кассиан Андон, капитан разведки Альянса, который действовал на подконтрольных Империи территориях. Персонаж дебютировал в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории», где вошел в состав специального отряда, призванного похитить планы «Звезды смерти», нового смертоносного оружия Империи. В финале ленты 2016 года Андор погиб на планете Скарифф. Гилрой не только напишет сценарий пилотного эпизода, но и займет режиссерское кресло проекта. Стивен Шифф — шоураннер сериала.

Источник: Variety

Apple продлила на второй сезон сериалы «Ради всего человечества», «Смотри», «Утреннее шоу» и «Дикинсон»

Компания заказала продолжения всех проектов, которые увидят свет только 1 ноября, когда начнет работу стрим-сервис Apple TV Plus.

Источник: Deadline

Макс Болдри получил роль в сериале Amazon «Властелин колец»

Сюжет сериала не раскрывается. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до трилогии Питера Джексона. В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья.

Хуан Антонио Байона поставит первые два эпизода.

Источник: Collider

Трейлер фильма «Отчет о пытках»

Остросюжетная картина о расследовании деятельности ЦРУ после теракта 11 сентября выйдет на стрим-сервисе Amazon 29 ноября 2019-го.

Джои Кинг исполнит главную роль в экранизации романа «Искра света» (A Spark Of Light)

Книга Джоди Пиколт рассказывает о происшествии в женской клинике, где несколько человек были взяты в заложники вооруженным мужчиной. На место прибывает полицейский специалист по переговорам Хью МакЭлрой, который должен не только найти общий язык с преступником, но и понять, как спасти свою 17-летнюю дочь Рен, которая оказалась среди заложников.

Источник: Deadline

Студия Universal начала работу над сиквелом мультфильма «Семейка Аддамс»

Мультфильм основан на серии комик-стрипов о мрачном семействе, которые были созданы Чарльзом Аддамсом в качестве пародии на привычные американские ценности. В новом мультфильме Аддамсы оказались в неестественной для себя обстановке — в обычном американском пригороде, где хватает улыбок, красок и хорошего настроения. Но семейка Аддамс не из робкого десятка. Они намерены во что бы то ни стало вписаться в местный образ жизни, даже если особо рьяные местные жители не хотят их видеть по соседству.

Источник: Variety

Александр Людвиг получил роль в спортивной драме «Взмах»

В центре сюжета картины — университетская команда по гребле, которую в 1999 году начал тренировать ветеран войны во Вьетнаме (Майкл Шеннон). Его необычный подход к тренировкам и привычка никогда не сдаваться помогли превратить посредственных гребцов в настоящих чемпионов. Режиссер — Майкл Мэйлер.

Источник: Deadline

Пенелопа Энн Миллер и Дермот Малруни снимутся в фильме «Девственница из Хайленд-Парк» (The Virgin of Highland Park)

Главная героиня — девушка-девственница, которая во время медицинского обследования неожиданно узнает, что беременна. Ее жизнь резко переворачивается с ног на голову, пока она пытается разобраться, как это могло произойти. В двух вещах она уверена точно: она не готова стать матерью и не представляет себя в образе знаменитой Девственницы. Соня Себастьян поставит картину.

Источник: Deadline

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