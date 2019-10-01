Звезда сиквелов «Матрицы» может вернуться в новом фильме франшизы

Сегодня, 12:03Обсудить0

Студия Warner начала переговоры с Джадой Пинкетт Смит, снимавшейся в «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», по поводу участия в четвертом фильме фантастической франшизы. По информации источников, сделка далека от завершения, но студия очень хочет видеть героиню Пинкетт Смит в продолжении.

Во втором и третьем фильмах актриса исполнила роль Найоби, капитана корабля «Логос». В «Перезагрузке» она помогла Нео попасть к Архитектору, а в «Революции» вместе с Морфеусом на борту «Молота» временно спасла Зион от массовой атаки машин. Вместе с командой «Логоса» Найоби также появлялась в игре «Enter the Matrix» и многопользовательской «The Matrix Online».

В случае достижения соглашения Пинкетт Смит появится на экране вместе с Нилом Патриком Харрисом и Яхьей Абдул-Матином II, ранее присоединившимися к актерскому составу картины. В «Матрице 4» также вернутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, которые вновь исполнят роли Нео и Тринити.

Сюжет новой «Матрицы» не раскрывается. По слухам, в фильме может появиться молодой Морфеус в исполнении Абдул-Матины, но каких-либо подтверждений этой информации не поступало.

Лана Вачовски напишет сценарий совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом и поставит картину. Студия Warner планирует начать полноценное производство фильма в первые месяцы 2020 года.

Источник: Deadline

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