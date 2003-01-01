Трейлер «Скандала»: Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман против сексуальных домогательств

Сегодня, 11:17Обсудить0

Роджер Айлс — человек, который превратил новостную сеть Fox News в телевизионного гиганта, формирующего мнение миллионов американских зрителей. И в начале ролика героиня Кейт Маккиннон точно формулирует, по какому принципу существует компания: «Если это напугает мою бабушку или разозлит моего дедушку, это история Fox». Но фильм Джея Роуча не о том, что происходило на экранах телевизоров. Это история о том, что происходило за закрытыми дверьми кабинета Роджера Айлса.

«Скандал» расскажет, как Гретчен Карлсон положила начало кампании против сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку внутри Fox News. Карлсон выступила первой, но со временем к ней присоединились другие женщины, что в итоге привело к изменениям и заставило Айлса оставить пост главы самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.

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