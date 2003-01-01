Нил Патрик Харрис присоединился к актерскому составу «Матрицы 4»

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис получил роль в четвертом фильме фантастической франшизы «Матрица». Харрис появится на экране вместе с Яхьей Абдул-Матином II, который неделей ранее присоединился к актерскому составу картины.

Лана Вачовски напишет сценарий совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом и поставит картину. Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся в продолжении в ролях Нео и Тринити.

Сюжет четвертой «Матрицы» не раскрывается. По слухам, в фильме может появиться молодой Морфеус в исполнении Абдул-Матины, но каких-либо подтверждений этой информации не поступало. Кого сыграет Харрис, не уточняется.

Студия Warner планирует начать полноценное производство фильма в первые месяцы 2020 года.

Источник: Variety

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