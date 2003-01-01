Нил Патрик Харрис присоединился к актерскому составу «Матрицы 4»

ВчераОбсудить0

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис получил роль в четвертом фильме фантастической франшизы «Матрица». Харрис появится на экране вместе с Яхьей Абдул-Матином II, который неделей ранее присоединился к актерскому составу картины.

Лана Вачовски напишет сценарий совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом и поставит картину. Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся в продолжении в ролях Нео и Тринити.

Сюжет четвертой «Матрицы» не раскрывается. По слухам, в фильме может появиться молодой Морфеус в исполнении Абдул-Матины, но каких-либо подтверждений этой информации не поступало. Кого сыграет Харрис, не уточняется.

Студия Warner планирует начать полноценное производство фильма в первые месяцы 2020 года.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Культовое кино

ВидеоКак «Матрица» стала культовым фильмом

25 мая
Как «Матрица» стала культовым фильмом
Портрет героя

Матричный метод: Почему Киану Ривз — последний киногерой

2 сентября
Матричный метод: Почему Киану Ривз — последний киногерой

Люди в черном: Как «Матрица» повлияла на стиль и моду

24 марта
Люди в черном: Как «Матрица» повлияла на стиль и моду

Фильм в трех кадрах: «Матрица»

24 марта
Фильм в трех кадрах: «Матрица»

Главное сегодня

Настоящий детектив: Кто такая Нэнси Дрю?

Сегодня
Настоящий детектив: Кто такая Нэнси Дрю?

Сиквел «Семейки Аддамс» и еще 12 новостей дня

Сегодня, 17:04
Сиквел «Семейки Аддамс» и еще 12 новостей дня

Тизер-трейлер фильма «Лёд 2»: Александр Петров в роли отца-одиночки

Сегодня, 16:04
Тизер-трейлер фильма «Лёд 2»: Александр Петров в роли отца-одиночки
В предыдущих сериях

Подкаст«Карнивал Роу»: Фэнтези-драма про беженцев и запретную любовь

Вчера
«Карнивал Роу»: Фэнтези-драма про беженцев и запретную любовь

Мышиный король: Как Disney переделывает Голливуд

Вчера
Мышиный король: Как Disney переделывает Голливуд

Звезда сиквелов «Матрицы» может вернуться в новом фильме франшизы

Сегодня, 12:03
Звезда сиквелов «Матрицы» может вернуться в новом фильме франшизы

Трейлер «Скандала»: Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман против сексуальных домогательств

Сегодня, 11:17
Трейлер «Скандала»: Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман против сексуальных домогательств
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании