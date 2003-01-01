Бокс-офис России: «Джокер» приближается к цифрам «Отряда самоубийц»

Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

1. «Джокер» (2-я неделя), 420 млн рублей (-34%), 1,4 миллиона зрителей, 30 725 сеансов

Фильм Warner Bros. и DC Comics продолжает удивлять. Благодаря минимальному падению на второй неделе (обычно кинокомиксы теряют около 60% стартовой кассы) картина Тодда Филлипса уже на текущий момент обошла такие успешные фильмы 2019 года, как «Капитан Марвел» (1,145 млрд рублей) и «Человек-паук: Вдали от дома» (1,207 млрд рублей). Общая касса «Джокера» составляет 1,321 млрд рублей. По итогам следующего уик-энда фильм должен обойти финальные сборы «Отряда самоубийц» (1,588 млрд рублей). Таким образом, именно «Джокер» станет самым успешным релизом DC в России.

2. Эверест» (2-я неделя), 177 млн рублей (-25%), 760 тысяч зрителей, 21 241 сеанс

Мультфильм DreamWorks Animation потерял всего четверть сборов первого уик-энда — столь мягкое падение случилось благодаря триместровым каникулам. За 11 дней проект освоил 466 млн рублей. Вскоре позади останется финальная касса «Angry Birds 2» (518 млн рублей). Также этот релиз, вне всяких сомнений, превзойдет итоговый результат прошлогоднего «Смолфута» (625 млн рублей).

3. «Гемини» (1-я неделя), 152 млн рублей, 506 тысяч зрителей, 31 356 сеансов

Долгострой Джерри Брукхаймера и компании Paramount демонстрирует разочаровывающие результаты. Зрители явно остались не слишком впечатлены ни разрекламированными технологическими новшествами, ни морально устаревшим сценарием, который был написан в 1997 году. Плюс выход на второй неделе «Джокера», рассчитанного примерно на ту же самую аудиторию, не лучшим образом сказался на внимании зрителей к проекту. Кроме того, из некоторых кинотеатров в выходные поступали жалобы посетителей, которые приобрели билеты, но не смогли посмотреть фильм из-за технических проблем. Старт фильма можно сравнить с прошлогодним «Небоскребом» (150 млн рублей), однако амбиции у «Гемини» были, конечно, больше. Не помогло даже участие Уилла Смита, все проекты которого, за исключением «Призрачной красоты» (90 млн рублей на старте), в текущем десятилетии собирали намного больше.

4. «Девушки бывают разные» (1-я неделя), 53 млн рублей, 185 тысяч зрителей, 10 532 сеанса

Проблема избитого сюжета отчасти объясняет и далекий от выдающегося результат фильма Сарика Андреасяна, вернувшегося в комедийный жанр. Стартовая касса картины значительно уступает проекту «В спорте только девушки» (94 млн рублей с учетом СНГ) от той же команды продюсеров. Про «Бабушку легкого поведения» (126 миллионов) в данном случае и говорить не приходится. Видимо, комедии с переодеванием российскому зрителю наскучили. Ну, или региональная публика, на которую они рассчитаны, не готова потреблять больше одного подобного фильма в год, а в 2019-м уже была сверхуспешная «Бабушка легкого поведения 2».

5. «Дождливый день в Нью-Йорке» (1-я неделя), 27 млн рублей, 79 тысяч зрителей, 3462 сеанса

Комедия Вуди Аллена, которую в США Amazon уже больше года маринует из-за возобновившегося секс-скандала, в России показала блестящий результат. Среди картин Аллена лучше стартовала только «Светская жизнь» (34 млн рублей). «Колесо чудес», которое в России прокатывал дистрибьютор «Вольга» (тот же самый, что отвечал и за «Дождливый день»), собрало в два раза меньше (13 млн рублей). Как и ожидалось, почти половина сборов картины пришлась на Москву.

6. «К звездам» (3-я неделя), 15 млн рублей (-71%), 55 тысяч зрителей, 3751 сеанс

Фантастический проект Джеймса Грэя заканчивает широкий прокат с 320 млн рублей в копилке. Позади остались сборы космического хоррора «Живое» (298 млн рублей). Следует признать, что проект Fox в своей нише сработал вполне уверенно, во многом благодаря маркетингу, продававшему эту драму как масштабный космический блокбастер.

7. «Герой» (3-я неделя), 8,7 млн рублей (75%), 35 тысяч зрителей, 2920 сеансов

Шпионский экшен Карена Оганесяна покидает большие экраны с 170 млн рублей в активе. Заявленный бюджет фильма при этом составляет 250 млн рублей. У «Героя» худший показатель средней посещаемости в топ-10 (11 человек на сеансе).

8. «Щенячий патруль: Мегащенки и Шиммер и Шайн» (1-я неделя), 6,7 млн рублей, 35 тысяч зрителей, 2232 сеанса

Мультсериал телеканала Nickelodeon продолжает исправно появляться на больших экранах и изредка гостит в топ-10. Очередной выпуск уступил первым «Мегащенкам» (15 млн рублей), однако такое снижение сборов вполне типично для этого проекта.

9. «Тайна печати дракона» (4-я неделя), 6,7 млн рублей (-64%), 32 тысячи зрителей, 2283 сеанса

Фэнтези Олега Степченко заканчивает широкий прокат с результатом в 332 млн рублей. Это пятый результат для российского кино в 2019 году. Больше у «Миллиарда», «Бабушки легкого поведения 2», «Громкой связи» и «Т-34».

10. «Сестренка» (4-я неделя), 4 млн рублей (+15%), 21 тысяча зрителей, 310 сеансов

На четвертой неделе проката экранизация военной повести Мустая Карима ворвалась в топ-10 с лучшей средней посещаемостью (67 человек на одном сеансе; у «Джокера» — 45 человек) и прекрасной наработкой (12 323 рубля за сеанс, третий результат в десятке). Общая касса «Сестренки» — 22 млн рублей. Тут важно оговориться, что эта картина — региональный феномен. 85% сборов фильма пришлось на Башкортостан.

На этой неделе вниманием поклонников мейнстрима завладеет сиквел «Малефисенты» — потенциально один из самых кассовых проектов этой осени. Также выйдут биографическая драма «Джуди», в которой Рене Зеллвегер сыграла Джуди Гарлэнд, сатирическая комедия «Зеленее травы», получившая хорошую критику на «Сандэнсе», и первый за пять лет полный метр Валерии Гай Германики «Мысленный волк».