Самара Уивинг сыграет Скарлетт в боевике «Снейк Айз» и еще 12 новостей дня

Самара Уивинг получила роль в боевике «Снейк Айз»

Фильм — спин-офф франшизы «Бросок кобры» о самом загадочном и смертоносном члене специального отряда G. I. Joe. Снейк Айз одет во все черное, никогда не снимает маску и не разговаривает. Его личность и предыстория не раскрываются. Уивинг сыграет Скарлетт — главную оперативницу команды G. I. Joe. Режиссер — Роберт Швентке.

Источник: Variety

Алисия Викандер снимется в драме «Синее байю» (Blue Bayou)

Вдохновленный реальными событиями фильм рассказывает об Антонио — выходце из Кореи, усыновленном американской семьей. На протяжении несколько лет он спокойно жил в США, пока неожиданно не столкнулся с угрозой депортации. Вместе с Викандер в проекте задействованы Марк О’Брайэн, Лин Дэн Пэм и Эмори Коэн. Джастин Чон поставит картину и исполнит в ней главную роль.

Источник: Deadline

Трейлер третьего сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Проект вернется на экраны 6 декабря 2019-го.

Кристофер Ллойд и Конни Нильсен присоединились к актерскому составу триллера «Никто»

Главный герой картины — непримечательный и незаметный человек, никому не известный и лишенный какого-либо веса в обществе. Он живет обычной, ничем не примечательной жизнью, пока случайно не попадает в прицел местного наркобарона. Спасая женщину от нападения бандитов, он отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнает, что это был брат могущественного гангстера, который теперь жаждет отомстить. Боб Оденкёрк исполнит в фильме главную роль. Режиссер — Илья Найшуллер.

Источник: Collider

Джейсон Судейкис исполнит главную роль в комедийном сериале «Тед Лассо» (Ted Lasso)

В центре сюжета проекта — тренер по американскому футболу Тед Лассо, которого назначают тренировать английский футбольный клуб. Единственная проблема: Лассо совершенно не представляет, как играют в футбол. Сериал разрабатывается для стрим-сервиса Apple TV Plus.

Источник: THR

Постеры и кадры из фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Российская премьера картины запланирована на 12 декабря 2019 года.

Келвин Харрисон получил роль в драме Аарона Соркина «Дело чикагской семерки»

Частично основанная на документальном фильме «Чикагская десятка», картина расскажет о знаменитом судебном процессе, приковавшем внимание американской публики в 1969 году. Обвинения в заговоре против американского правительства были выдвинуты участникам несанкционированного антивьетнамского карнавала, прошедшего в 1968 году в Чикаго и прервавшего съезд Демократической партии. В итоге протест вылился в стычку с полицией: демонстранты швырялись в полисменов камнями и получали ответ слезоточивым газом. Соркин написал сценарий и займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Хэдли Робинсон и Лорен Цай снимутся в фильме «Дерзость» (Moxie)

Лента расскажет о старшекласснице из небольшого городка, которая вдохновляется активистским прошлым своей матери и устраивает в школе феминистическую революцию. Эми Полер поставит картину для стрим-сервиса Netflix.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Леди и Бродяга»

Игровой ремейк одноименного мультфильма выйдет 12 ноября вместе с запуском стриминг-платформы Disney+.

Карл Гайдусек напишет адаптацию романа Кали Уоллес «День спасения» (Salvation Day)

«Дом мудрости» — гигантский космической корабль, заброшенный в космосе, после того как на борту произошла вспышка смертоносного вируса, убившего практически весь экипаж. Но пустое судно может стать новым пристанищем для Зары и ее людей, которые проникают на борт «Дома мудрости», где обнаруживают страшный секрет, скрываемый правительством.

Источник: THR

Рассел Тови исполнит главную роль в драматическом сериале «Годы и годы» (Years and Years)

Главный герой — Нэйтан, бесцельно плывущий по течению в попытке сбежать от своего прошлого, где осталась страшная ошибка. Спустя десятилетие он наслаждается тихой семейной жизнью, когда на пороге его дома появляется старый знакомый Боб. Вместе с собой тот приносит хаос и воспоминания о прошлом, рискующие разрушить мир Нэйтана. Нил Кросс разрабатывает проект.

Источник: Deadline

Трейлер контента стрим-сервиса Disney+

Стриминг-платформа начнет работу 12 ноября.

Юэн Бремнер, АрДжей Сайлер и Герран Хауэлл снимутся в драме «Путь свободы» (Freedom’s Path)

Действие картины развернется в период Гражданской войны в США. В центре сюжета — солдат-северянин, который знакомится с беглым рабом и начинает помогать подземной железной дороге переправлять других беглецов с Юга. Бретт Смит написал сценарий и поставит фильм.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.