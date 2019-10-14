Райан Рейнольдс намекнул на встречу со студией Marvel

Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс опубликовал в Instagram фото на фоне логотипа Marvel, словно намекая на встречу с руководством студии. Актер не объяснил, с чем связана фотография, лишь написал под постом: «Пробовался на роль Энтони Старка. Не был даже сколько-нибудь близок к роли, но милый человек с тейзером проводил меня к земле».

Если встреча Рейнольдса с Marvel действительно имела место, то она, скорее всего, была связана с «Дэдпулом». После слияния Fox/Disney болтливый наемник вместе с несколькими другими персонажами перешли к Marvel. Фанаты рассчитывали, что он появится уже в четвертой фазе 2020—2021 годов, но его не оказалось среди проектов, заявленных на Comic-Con в Сан-Диего.

Никакой точной информации о будущем Дэдпула в киновселенной Marvel пока нет. Глава студии Кевин Файги признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети уже появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox, а впоследствии источники утверждали, что его представят в одном из фильмов франшизы в 2021 году.

Пол Верник, сценарист «Дэдпула», заметил в интервью Uproxx, что студия Disney вполне может оставить персонажу рейтинг R и не намерена менять главную составляющую его успеха.

«Думаю, студия Disney знает, что она получила с Дэдпулом и насколько он особенный и уникальный, — говорит Верник. — Мне кажется, студия позволит нам и дальше играть в нашей песочнице. И, надеюсь, в будущем у нас появится возможность прихватить несколько игрушек из киновселенной Marvel».

Пока будущее «Дэдпула» остается неопределенным, в ближайшее время зрители смогут увидеть Рейнольдса в боевике Майкла Бэя «Шестеро вне закона», который выйдет на Netflix 13 декабря 2019-го.

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