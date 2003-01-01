Финальный трейлер «Холодного сердца 2»: Эльза ищет ответы

Оригинальный трейлер:

2019 год, судя по всему, станет невероятно успешным для Disney. Фильмы Marvel уже помогли студии преодолеть отметку в 7 млрд долларов, а на горизонте еще маячат девятый эпизод «Звездных войн» и, разумеется, «Холодное сердце 2». Сиквел анимационного хита обещает порадовать фанатов оригинала новыми песнями, большим количеством удивительных существ и захватывающими приключениями.

В «Холодном сердце 2» Эльза решительно настроена разобраться, откуда взялись ее ледяные способности и что за таинственная сила манит ее к себе. Ответ на загадку кроется вдали от родной страны, так что в компании Анны, Кристофа, Олафа и Свена она отправляется в опасное, но захватывающее путешествие. Возможно, путь приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого Эренделла.

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