Американский бокс-офис: «Джокер» снова первый

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 11 по 13 октября 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Джокер» (2-я неделя), 55 млн долларов (-42,8%), 4374 кинотеатра

Анархист в клоунском гриме с легкостью занял первое место вторые выходные подряд. На прошлой неделе «Джокер» поставил рекорд для фильмов, стартовавших в октябре, а теперь, соответственно, у него лучший второй уик-энд октября в истории. Ближайший преследователь — «Гравитация» Альфонсо Куарона, тоже фильм Warner Bros., который далеко позади (43,1 миллиона в 2013 году). А самая впечатляющая цифра в связи с готэмским суперзлодеем — 42,8%. Именно столько потерял «Джокер» по сравнению с первым уик-эндом. Для фильмов по комиксам это очень хороший результат. Обычно во вторые выходные их сборы снижаются вполовину и больше. Это значит, что перед нами не просто эффект массированной рекламной кампании — зрителям действительно нравится фильм, и они советуют его друзьям. «Джокеру» осталось всего 7 миллионов до отметки в 200 миллионов в Америке, а в мире он уже собрал полмиллиарда.

2. «Семейка Аддамс» (1-я неделя), 30,3 млн долларов, 4007 кинотеатров

MGM и United Artists решились на перезапуск франшизы «Семейка Аддамс». Этот ход оправдывает себя далеко не всегда (с «Шафтом», если вспоминать недавние примеры, дело не выгорело), но в этот раз все благополучно. Потешному хоррору об эксцентричных обитателях готического особняка не удалось занять первое место за выходные, но получилось победить гораздо более дорогой и масштабный «Гемини». Переосмыслением «Аддамсов» в формате анимации руководили Грег Тирнан и Конрад Вернон («Полный расколбас»), а в озвучке поучаствовали Оскар Айзек, Шарлиз Терон и Хлоя Грейс Морец.

Для успеха «Семейки Аддамс» важнее оказались не первоисточники (газетные комиксы, сериал 1960-х и фильм 1991 года), а жанр. По опросу аналитического сервиса Post Trak, 34% зрителей решили пойти на «Аддамсов», потому что это полнометражная анимация. И только для 28% решающим фактором было то, что они уже знакомы с героями. В основном публика не разочарована: средняя оценка на CinemaScore — B+. Как это обычно и бывает, дети оценивают мультик выше, чем взрослые (4 звезды против 3,5 звезды, по данным того же Post Trak).

3. «Гемини» (1-я неделя), 20,5 млн долларов, 3642 кинотеатра

Фильм, в котором есть не просто Уилл Смит, а целых два Уилла Смита, был обязан начать прокат на вершине бокс-офиса, особенно с производственным бюджетом в 138 млн долларов (надо полагать, Смит попросил в два раза выше своего обычного гонорара). Третье место «Гемини» — по-настоящему печальный результат для такого масштабного кино, а 20,5 миллиона — это меньше даже самых пессимистичных прогнозов прошлой недели, отдававших фильму как минимум 24 миллиона. Студии Paramount остается надеяться только на международные сборы. Deadline со ссылкой на анонимные источники пишет, что фильму будет достаточно 275 миллионов в мире, чтобы выйти в ноль, но и эта цифра «Гемини» не гарантирована, даже несмотря на 3D и IMAX (в США и Канаде около трети кинотеатров показывают фильм в 3D и с увеличенной частотой кадров). Пока что за границей фильм собрал 39 миллионов (в пяти странах он вышел на неделю раньше Америки).

Когда с настолько дорогим фильмом все настолько плохо, обычно это происходит из-за сложностей производства, конфликтов при монтаже или провальной рекламной кампании. Ничего подобного о «Гемини» сказать нельзя. Здесь не найти никаких дополнительных причин провала, кроме той, что это просто неудачное кино. Концепция фильма (боевик, в котором друг с другом сражаются двойники) звучит избито и не очень современно. Такие сюжеты снимали в девяностые, и сценарий «Гемини» действительно тогда и был написан. Когда проект на 20 лет зависает в стадии разработки, это дурной знак. Исполнение тоже оказалось не на высоте. Критики и зрители жалуются на то, что компьютерное омоложение Уилла Смита выглядит неубедительно, а смысл повышенной частоты кадров (120 в секунду вместо обычных 24) мало кому понятен. Как в случае с «Хоббитом», этот аттракцион в основном вызывает физический дискомфорт.

4. «Эверест» (3-я неделя), 6,2 млн долларов (-48,2%), 3496 кинотеатров (-752)

«Семейка Аддамс» не особенно помешала «Эвересту». Хотя и то, и другое — полнометражная анимация, это совершенно разные мультфильмы для разных возрастов. На этой неделе «Эверест» достигнет отметки в 50 миллионов в американском прокате, но при бюджете в 75 миллионов это неудовлетворительные темпы.

5. «Аббатство Даунтон» (4-я неделя), 4,9 млн долларов (-38,7%), 3019 кинотеатров (-529)

С каждым уик-эндом динамика сборов «Аббатства Даунтон» все лучше: на предшествующей неделе полнометражный фильм по британскому сериалу потерял 44% сборов, на этой — всего 37%. В Америке английские аристократы продали билетов на 82,7 млн долларов.

6. «Стриптизерши» (5-я неделя), 3,9 млн долларов (-39,8%), 2357 кинотеатров (-673)

Криминальной комедии с Дженнифер Лопез осталось совсем немного до статуса блокбастера. Его принято отдавать фильмам, заработавшим в Америке 100 миллионов, а у «Стриптизерш» сейчас 98 миллионов. Что касается заграничных сборов, то за пределами США и Канады «Стриптизерши» получили всего 23 миллиона. Не «Джокер», конечно, но кино в таком жанре рассчитано в основном на внутренний рынок.

7. «Джуди» (3-я неделя), 3,3 млн долларов (-29,2%), 1627 кинотеатров (+169)

Байопик Джуди Гарлэнд еще немного расширил прокат и благодаря этому остался на седьмой строчке, опередив «Оно 2» и «К звездам». Общие сборы достигли 15 млн долларов.

8. «Оно 2» (6-я неделя), 3,2 млн долларов (-39,4%), 2303 кинотеатра (-860)

Шум вокруг «Оно 2» уже спал, и можно констатировать, что до ажиотажа по поводу первой части он не дотянул. Тем не менее прибыли Warner Bros. все равно гигантские: фильм заработал 207 миллионов в Америке, а во всем мире — целых 445 миллионов.

9. «Окей, Лекси!» (1-я неделя), 3,1 млн долларов, 2332 кинотеатра

В день выхода «Окей, Лекси!» было официально объявлено, что компания CBS Films больше не будет заниматься кинотеатральным прокатом, она станет частью CBS Entertainment Group и сосредоточится на релизах для стриминга. Одним из пострадавших в этой истории оказался фильм «Окей, Лекси!» — комедия с Адамом Дивайном о мужчине, в которого влюбился голосовой помощник из смартфона. Пожалуй, немного странно выпускать кино с таким сюжетом после фильма «Она» (2013) Спайка Джонса, но это даже не очень важно, потому что существование «Лекси» мало кто заметил. Если бы фильм был хотя бы смешным, у него были бы шансы, но оценки критиков (15% на Rotten Tomatoes) и зрителей (B- на CinemaScore) говорят сами за себя.

10. «К звездам» (4-я неделя), 1,9 млн долларов (-53,5%), 1678 кинотеатров (-1232)

По-своему грандиозная фантастика Джеймса Грэя с Брэдом Питтом в главной роли провела в первой десятке всего четыре недели. «К звездам» собрал в Америке 47 миллионов, за границей — 73 млн долларов.

Вторым после «Джокера» героем недели в американском прокате стал кореец Пон Джун-хо. Его «Паразиты», победившие на Каннском кинофестивале («Джокер», напомним, выиграл главную награду фестиваля Венецианского), вышли в трех кинотеатрах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе и собрали 376,2 тыс. долларов. Это значит, что с каждой из трех площадок «Паразиты» получили в среднем 125,4 тысячи — это лучшая наработка на копию со времен «Ла-Ла Ленда» в 2016 году и лучшая в истории для иностранного фильма. Для сравнения: «Мстители: Финал» в свой первый уик-энд получил в среднем 76,6 тыс. долларов с каждой копии.

На следующей неделе с «Джокером» будет соревноваться другая сверхзлодейка — «Малефисента: Владычица тьмы» (3700 кинотеатров), а также «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (3400 кинотеатров). Между тем набирает обороты оскаровский прокат: в ограниченном числе залов выйдут триумфатор Торонто «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и «Маяк» Роберта Эггерса, в мае показанный в Каннах.