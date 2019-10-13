Галь Гадот снимется в драме «Ирена Сендлер» и еще 10 новостей выходных

Джек Рейнор присоединился к актерскому составу драмы «Черри»

Сюжет вращается вокруг Нико Уокера, отставного армейского медика, вернувшегося из Ирака с недиагностированным посттравматическим синдромом. В попытке совладать с тяжелыми воспоминаниями о войне он начинает злоупотреблять опиатами и в итоге, чтобы поддержать свою зависимость, берется грабить банки. Уокера арестовали в 2011 году и приговорили к девяти годам заключения. Проект основан на автобиографии Уокера, которую он написал в тюрьме. Том Холланд исполнит в фильме главную роль. Джо и Энтони Руссо поставят картину.

Источник: Deadline

Галь Гадот исполнит главную роль в военной драме «Ирена Сендлер»

Картина расскажет об Ирене Сендлер, также известной как Ирена Сендлерова — польской активистке движения Сопротивления, спасшей во время Второй мировой войны 2500 еврейских детей из Варшавского гетто. Режиссер — Стюарт Хэзелдайн.

Источник: Deadline

Канал CW выпустит ремейк сериала «Крутой Уокер»

Оригинальный проект рассказывал о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера, в роли которого снялся Чак Норрис. В новой версии Уокер — офицер полиции, два года работавший под прикрытием. Вместе с двумя детьми он возвращается в родной Остин, штат Техас, где понимает, что его работа не окончена. При поддержке нового напарника, единственной женщины-рейнджера, он начинает борьбу с преступностью. Джаред Падалеки исполнит в ремейке главную роль.

Источник: Deadline

Японские постеры мультфильма «Холодное сердце 2»

Мультфильм ожидается в российских кинотеатрах 28 ноября 2020 года.

Дарио Ардженто поставит сериал «Лонгин» (Longinus)

Подробности проекта не раскрывается. Известно лишь, что в сюжете замешаны убийство, эзотерика и древние загадки, а действие развернется между французским Греноблем и итальянской Сиеной, «между реальным и сверхъестественным».

Источник: Variety

Эйон Бэйли, Кэтрин МакНамара и Хамиш Линклэйтер снимутся в сериале «Противостояние»

По сюжету проекта, основанного на романе Стивена Кинга, на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребенком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей: вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Черному человеку, который стремится к мировому господству. Джош Бун написал сценарий экранизации совместно с Беном Кавеллом.

Источник: Deadline

Netflix выпустит продолжение комедийного детектива «Загадочное убийство»

В центре сюжета картины — нью-йоркский полицейский (Адам Сэндлер), который вместе с женой (Дженнифер Энистон) отправляется в долгожданное путешествие по Европе. Во время перелета они случайно знакомятся с таинственным незнакомцем, который приглашает их на вечеринку на мегаяхте стареющего миллиардера Малкольма Квинса. Когда богач неожиданно умирает, подозрение падает на супружескую пару. На данный момент не уточняется, вернутся ли Сэндлер и Энистон в сиквеле и кто поставит второй фильм.

Источник: THR

Джейд Албани Петратонио получила роль в сериале «Парни что надо»

Проект расскажет о жизни летчика-испытателя Джона Гленна, который в составе экипажа «Меркурий 7» стал одним из первых астронавтов США, совершивших орбитальный космический полет. Создатели сериала планируют показать, как проходила подготовка к полету и как слава, долгое время окружавшая Гленна, сказалась на нем и его семье.

Источник: Deadline

Эрик Олесон назначен новым шоураннером сериала «Карнивал Роу»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) 13 Окт 2019 в 9:04 PDT Видео со съемок первого сезона

«Карнивал Роу» — детективный фэнтези-сериал, действие которого развивается в мире, где волшебные существа живут бок о бок с обычными людьми. Первый сезон вышел на стрим-сервисе Amazon 30 августа. Дата релиза второго сезона пока не сообщается.

Источник: Deadline

Идина Мензел присоединится к актерскому составу «Золушки» студии Sony

Главная героиня сказки Шарль Перро — милая и трудолюбивая девушка, которая живет вместе с завистливой и жадной мачехой и ее дочерьми. Они помыкают девушкой и заставляют выполнять всю грязную работу в доме. Однажды ей представляется шанс попасть на королевский бал, где она познакомится с любовью всей своей жизни — принцем местного королевства. Камила Кабейо сыграет Золушку, а Билли Портер — фею-крестную. Мензел предлагают роль злой мачехи. Режиссер — Кэй Кэннон.

Источник: Deadline

Габи Хоффман может сняться в драме с Хоакином Фениксом

Сюжет и название проекта не раскрываются, но источники сообщают, что Феникс сыграет документалиста, чей новый проект рассказывает об одаренных детях. Во время работы над картиной герой сближается со своим племянником, чей отец страдает от биполярного расстройства. Майк Миллс написал сценарий и поставит картину.

Источник: Collider

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.