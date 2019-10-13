Райан Рейнольдс спел в честь дня рождения Хью Джекмана

12 октября Хью Джекман отпраздновал 51-й день рождения, и Райан Рейнольдс, с которым актер уже несколько лет ведет шуточную войну, не смог проигнорировать это знаменательное событие. Рейнольдс поздравил Джекмана песней — спел для него «Happy Birthday» в праздничном колпаке. «Привет, Хью, — говорит Рейнольдс в ролике. — Просто хотел поздравить тебя с днем рождения . И я видел, что ты сказал. Если коротко, было неприятно. В любом случае, наслаждайся представлением, Хью Джекман».

В финале ролика становится понятно, что поздравление — лишь повод поставить Джекмана на место. Во время одного из своих выступлений в рамках мирового турне актер заявил со сцены: «К слову, посмотрим, сможет ли Райан Рейнольдс сделать что-то подобное».

Джекман опубликовал видео с поздравлением в своем Instagram и подписал: «Сперва я подумал: „Агх, придется теперь извиняться“. Но потом…»

Джекман и Рейнольдс уже много лет подшучивают друг над другом в соцсетях. В честь 50-летия Джекмана Рейнольдс вывесил кадр из сиквела «Дэдпула» с мертвым Логаном. До этого в сети появилось видео, где Дэдпул мешает звезде «Величайшего шоумена» записывать поздравление с днем рождения, а Джекман впоследствии записал ролик, где очень неохотно поздравлял авторов «Дэдпула 2» с выходом картины.