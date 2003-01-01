Видео дня: Дэвид Харбор снялся в пародии на «Джокера»

Звезда «Очень странных дел» и «Хеллбоя» Дэвид Харбор провел третий выпуск 45-го сезона передачи «Субботним вечером в прямом эфире», где среди прочего появился в пародии на «Джокера». Высмеивая нарочитую серьезность фильма Тодда Филлипса, авторы переложили ее на фальшивый трейлер картины о вечно недовольном обитателе «Улицы Сезам» Оскаре Грауче.

В детской передаче Грауч постоянно ворчит, любит мусор и даже живет в мусорном баке. В ролике он стал мрачным мусорщиком Оскаром, который видит, что мир вокруг него катится в преисподнюю. В подворотне грабитель убивает Эрни из-за резиновой уточки, Большая Птица танцует стриптиз, а Граф здесь считает таблетки. Все это подталкивает Оскара к грани и заставляет примерить образ Грауча.

Харбор недавно закончил съемки в боевике «Дакка», дата премьеры которого пока не сообщается. 30 апреля 2020 года актер появится на экране в фильме студии Marvel «Черная Вдова».

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