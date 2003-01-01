Трейлер «Удивительного путешествия доктора Дулиттла»: Говорящие зверушки Роберта Дауни-мл.

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Оригинальный трейлер:

Доктор Дулиттл — заботливый ветеринар, способный разговаривать с животными, о котором Хью Лофтинг впервые написал во время Первой мировой войны, когда он участвовал в боевых действиях во Фландрии и Франции. Лофтинг придумал Дулиттла, чтобы справиться с мрачной и скучной действительностью, но в итоге подарил детям по всему миру веселого, милого персонажа, помогающего им познакомиться с животными, природой и культурой разных стран.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — вторая книга серии, где главный отправляется в фантастическое путешествие по всему миру, где встречает самых разных животных. Он помогает быкам, участвующим в корриде, уговаривает китов передвинуть остров Паукообразной Обезьяны, чтобы спасти его жителей от гибели, и плавает в панцире Великого Стеклянного Морского Слизня.

Роберт Дауни-мл исполнил роль доктора Дулиттла. Разных говорящих животных в фильме озвучили Эмма Томпсон (попугай Полинезия), Рами Малек (горилла Чи-Чи), Октавия Спенсер (утка Даб-Даб), Рэйф Файнс (тигр Барри), Кумэйл Нанджиани (страус Плимптон), Селена Гомес (жираф Бетси), Крэйг Робинсон (мышь Флеминг), Кармен Эджого (львица Реджина), Том Холланд (пес Джип), Марион Котийяр (лиса Туту), Фрэнсис де ла Тур (Гинко-парящая) и Джон Сина (белый медведь Йоши).

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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