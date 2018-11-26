Ушел из жизни Роберт Форстер, звезда «Джеки Браун» и «Твин Пикс»

Сегодня, 09:15

В Лос-Анджелесе на 79-м году жизни скончался актер Роберт Форстер, известный зрителю по ролям в фильмах «Джеки Браун», «Счастливое число Слевина», «Малхолланд Драйв», сериалам «Твин Пикс», «Во все тяжкие», «Герои». Причиной смерти Форстера стал рак мозга.

Роберт Форстер родился 13 июля 1941 года в городке Рочестер, штат Нью-Йорк. С ранних лет увлекался танцами, песней и актерской игрой, и после получения степени Бакалавра психологии в Рочестерском университете продолжил изучать актерское мастерство.

Несколько лет выступал в театре, снимался в сериалах. В 1967 году Форстер дебютировал на большом экране в роли второго плана в картине «Блики в золотом глазу».

Всего на счету Форстера более 170 ролей в фильмах и сериалах. Он работал с  Квентином Тарантино, Дэвидом Линчем, Мишелем Гондри. Одна из самых известных ролей Форстера — поручитель из картины «Джеки Браун», за исполнение которой он был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

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