Тизер-трейлер «Круиза по джунглям»: Скала плывет по реке

Оригинальный трейлер:

Студия Disney не оставляет попыток повторить успех «Пиратов Карибского моря» и теперь решила экранизировать аттракцион с путешествием по зарослям Амазонки. В качестве главной движущей силы «Круиза по джунглям» — звездный дуэт Дуэйна Джонсона и Эмили Блант, которые с удовольствием обмениваются колкостями в кадре.

Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое — согласно преданиям южноамериканских индейских племен — обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут ее утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.

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