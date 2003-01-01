Трейлер фильма «Ангелы Чарли»: Девушки расправляют крылья

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Оригинальный трейлер:

Поставив музыкальную комедию «Идеальный голос 2», Элизабет Бэнкс взялась за экшен и вернула на экраны «Ангелов Чарли». Всю историю о девушках из детективного агентства заметно перетрясли, сделав их шпионками, действующими по всему миру, втайне от обычных людей. В комплекте с глобальной миссией идут новые игрушки, взрывы, настоящая женская дружба и заряд хорошего настроения.

Ученая Элена Хафлин (Наоми Скотт) неожиданно становится целью для чрезвычайно опасных людей, готовых на все, чтобы заполучить ее новейшую разработку. Так она оказывается под защитой «Ангелов Чарли» — веселой Сабины Уилсон (Кристен Стюарт) и боевой Джейн Кано (Элла Балинска). Но Элена не собирается сидеть без дела, пока другие рискуют жизнями, и намерена сама стать «ангелом». Для этого сперва надо заслужить собственные «крылья», а потом уже можно и мир спасти.

О съемках картины КиноПоиск рассказывал в материале «Небо над Берлином: Репортаж со съемок „Ангелов Чарли“».

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