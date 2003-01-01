7 лучших трейлеров недели: Клаус, Zомбилэнд и человек из ниоткуда

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Сиквелу зомби-комедии «Добро потребовалось в Zомбилэнд» понадобилось 10 лет, чтобы добраться до экранов. Но звезды оригинала, такое ощущение, за прошедшее время не утратили запала и продолжают ругаться и истреблять живых мертвецов так, словно на дворе все еще 2009 год.

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«Вперед»

Действие нового мультфильма студии Pixar развивается в привычном фэнтези-мире, где волшебство и приключения ушли на задний план. Их место заняли технические новинки и бытовые проблемы. Но даже в таком мире есть место героическим свершениям и бесстрашным походам. Именно в один из таких и отправляются главные герои, братья Лайтфут, у которых есть лишь несколько часов, чтобы полностью восстановить своего отца.

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«Джуди и Панч»

Невеселая готическая история о мужском тщеславии и женской мести. В центре сюжета — супруги-кукольники Джуди и Панч, где талантом отличается жена, но вся слава достается мужу. Всех устраивает такой расклад, пока Панч не начинает распускать руки. Теперь ему на себе предстоит узнать силу гнева милой Джуди.

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«Дорохэдоро»

Первый аниме-сериал по жестокой и культовой в определенных кругах манге, где существуют несколько миров. Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда наведываются маги из параллельного измерения, чтобы практиковать на бедных человеках свои навыки. Главный герой, жертва одного из таких экспериментов, заполучил голову рептилии с амнезией и теперь отправится в мир магов, чтобы вернуть свои воспоминания.

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«Дэниел не настоящий»

Участник основных жанровых кинофестивалей, не «Бойцовский клуб», но что-то рядом. У молодого человека по имени Люк в детстве был воображаемый (и единственный) друг Дэниел. Теперь Люк сталкивается с некоторыми жизненными трудностями, к которым оказывается совершенно не готов психически, что воскрешает в его сознании Дэниела — как и водится, полную противоположность нашего героя. Ситуация запутывается еще сильнее: воображаемый помощник слетает с катушек или все-таки Люк?

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«Клаус»

Один из первых оригинальных анимационных проектов Netflix — история происхождения Санта-Клауса. В этой версии он был милым бородатым здоровяком, мастерящим замысловатые игрушки. Вместе с местным почтальоном он начинает распространять свои поделки среди детишек, благодаря чему постепенно меняется настроение всех вокруг.

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«Человек из ниоткуда»

Первый сериал на китайском языке, снятый по заказу Netflix, разумеется, не из материкового Китая, а из Тайваня. История вращается вокруг бандита, который спешил к жене в роддом, а попал в тюрьму. Через несколько лет, чтобы спасти похищенного сына, мужчине предстоит совершить побег и сделать нелегкий выбор. Тема гонконгских триад и японских якудза в кинематографе раскрыта достаточно широко, а этот сериал — неплохой шанс узнать побольше и о буднях тайваньских ОПГ.

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