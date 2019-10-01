Николас Виндинг Рефн поставит ремейк хоррора «Маньяк-полицейский»

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Канал HBO заказал производство сериала «Маньяк-полицейский» — многосерийного ремейка одноименного триллера 1988 года. Николас Виндинг Рефн выступит шоураннером и разделит режиссерское кресло сериала с Джоном Хайамсом. Рефн также возьмет на себя функции исполнительного продюсера проекта.

«Маньяк-полицейский» рассказывает о серийном убийце в форме полицейского, терроризующем Нью-Йорк. Никто не знает, кто совершает жестокие убийства по всему городу, пока за дело не берется лейтенант Френк МакКрей, намеренный во что бы то ни стало найти маньяка, которого не берут пули. Роль маньяка-полицейского в фильме исполнил Роберт З’Дар.

Картина Уильяма Лустига не стала хитом проката. При бюджете в 1,1 млн долларов она собрала лишь 671 тыс. долларов, но в итоге приобрела культовый статус. Впоследствии было снято два продолжения.

В 2016 году Рефн планировал сделать полнометражное продолжение «Маньяка-полицейского», однако от этой идеи пришлось отказаться, и проект переделали под формат сериала.

Источник: Deadline

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