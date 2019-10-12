Рассел Кроу снимется в хорроре и еще 13 новостей дня

Фелисити Джонс и Шейлин Вудли снимутся в мелодраме «Последнее письмо от твоего любимого»

Сюжет фильма основан на одноименном романе Джоджо Мойес. Действие начинается в 1960 году в Англии. В результате травмы Дженнифер Стерлинг потеряла память и не может вспомнить ни обстоятельств аварии, ни своего богатого мужа, ни даже то, как ее зовут. Спасение она находит в письмах, адресованных ей и подписанных просто буквой «Б». Их автор признавался Дженнифер в любви и умолял ее уйти от мужа. Спустя несколько десятилетий письма находит молодой журналист Элли, рассчитывающий с их помощью восстановить свою карьеру и наладить личную жизнь.

Источник: Deadline

Элизабет Мосс присоединится к актерскому составу фильма «Следующий гол — победный»

В центре сюжета — голландский футбольный тренер Томас Ронген, который в начале 2000-х приехал на Самоа, чтобы помочь подготовить местную команду к отборочному циклу чемпионата мира 2014 года. В итоге сборная не только одержала первую за несколько десятилетий победу, но и сумела уйти с последнего места в рейтинге FIFA. Тайка Вайтити поставит картину.

Источник: THR

Бен Фостер и Гиллиан Джейкобс снимутся с Крисом Пайном в боевике «Жестокость действий»

Джеймс Харпер, бывший военный, присоединяется к организации наемников, чтобы прокормить семью. Первое же задание заканчивается провалом: он оказывается совершенно один в Восточной Европе, и за ним начинается полноценная охота. Харпер должен выжить, выбраться домой и выяснить, кто и зачем его предал. Тарик Салех занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Сказать правду»

Главная героиня проекта — ведущая популярного криминального подкаста Поппи Парнелл, которая начинает подозревать, что случайно помогла полиции засадить за решетку невинного человека.

Рассел Кроу исполнит главную роль в безымянном хорроре

Кроу сыграет проблемного актера, который постепенно теряет связь с реальностью на съемках фильма ужасов. Его дочь не знает, в чем причина странного поведения отца. Виноваты ли прошлые зависимости или в деле замешано нечто более зловещее? Режиссеры — Джошуа Джон Миллер и М. А. Фортин.

Источник: Deadline

Клайв Оуэйн снимется с Джулианной Мур в сериале «История Лиси» (Lisey’s Story)

В центре сюжета — Лиси Лэндон (Мур), два года назад потерявшая мужа, Скотта (Оуэн). Она пытается смириться с его смертью, но череда неожиданных событий заставляет ее заново вспомнить о супруге и напомнит ей, каким на самом деле был при жизни Скотт. Стивен Кинг и Джей Джей Абрамс написали сценарий восьмисерийного проекта, который выйдет на стрим-сервисе Apple TV Plus.

Источник: Deadline

Пьер Морель поставит боевик «Кузнец» (The Blacksmith)

Картина расскажет об оружейном специалисте Уэсе Лумисе, известном шпионам и разведчикам всех мастей. Когда его тайную лабораторию взрывают, а коллегу убивают, Лумис вынужден отправиться в бега и должен использовать все свои высокотехнологичные навыки, чтобы добраться до врагов. Бен Рипли написал сценарий фильма.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Гремучая змея»

Сюжет картины вращается вокруг матери-одиночки Катрины, чью дочь во время поездки через страну кусает гремучая змея. Не зная, куда податься, она обращается за помощью к обитательнице странного домика, стоящего посреди пустыни. Та соглашается помочь и спасает девочку. Вскоре Катрина получает счет: в обмен на жизнь дочери она должна убить другого человека. Триллер выйдет на Netflix 25 октября.

Винесса Шоу и Уэйн Найт снимутся в спортивной драме «12 могучих сирот»

В центре сюжета — ветеран Первой мировой войны Расти Рассел, которого мать еще ребенком оставила в приюте. В попытке обрести смысл жизни он возвращается в приют, чтобы стать тренером местной футбольной команды. Ти Робертс поставит картину.

Источник: Deadline

Керри Вашингтон получила роль в мюзикле «Выпускной» Райана Мёрфи

Фильм основан на одноименной постановке. Она рассказывает о вышедших в тираж звездах Бродвея, которые отправляются в вымышленный консервативный городок Эджуотер в штате Индиана. Там местной школьнице-лесбиянке не позволили привести свою девушку на выпускной. Они хотят помочь ей, но в первую очередь рассчитывают привлечь к себе внимание прессы. Мёрфи занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Колин Вуделл присоединился к актерскому составу сериала «Бортпроводница»

Главная героиня проекта — бортпроводница Кэсси (Кейли Куоко), чья спокойная жизнь неожиданно оборачивается полноценным кошмаром. Она приходит в себя в незнакомом отеле, в чужой кровати, рядом с мертвым мужчиной и совершенно не представляет, что произошло и как она здесь оказалась. Сериал разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max.

Источник: Deadline

Amazon экранизирует «Девятый дом» Ли Бардуго

В центре сюжета — Гэлакси Стерн, чья жизнь давно катится по наклонной. Единственная выжившая после жестокого массового убийства, она неожиданно получает шанс начать все заново: ее приглашают на обучение в престижный Йельский университет. На месте она узнает, что ее выбрали неслучайно, и новые благодетели поручают ей задание — следить за деятельностью местных тайных сообществ, где будущие миллиардеры и государственные деятели занимаются оккультизмом.

Источник: Deadline

CBS выпустит комедийный сериал Чака Лорри «Соединенные штаты Эла»

Проект расскажет о морпехе-ветеране Райли, пытающемся привыкнуть к гражданской жизни, и Авалмире, афганце-переводчике, который служил с ним в одном отряде и теперь приехал в Штаты в поисках счастливой жизни. Дэвид Гоетч и Мария Феррари написали сценарий и выступят шоураннерами сериала.

Источник: Deadline

Джина Дэвис исполнит главную роль в фильме «Последний заезд погонщицы» (Cowgirl’s Last Ride)

Главная героиня картины — пожилая погонщица Фэй. Не желая доживать остатки в тишине и покое, она сбегает из дома для престарелых и отправляется в родной Восточный Техас, чтобы вновь насладиться жизнью и вдохнуть воздух полной грудью. Тем временем по следам за ней идет ее сын Рэндалл, который просто переживает за здоровье своей матери. Режиссер — Лиина Ядав.

Источник: Deadline

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