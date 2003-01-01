Кевин Смит назвал «Последнее искушение Христа» супергеройским фильмом

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Большой поклонник комиксов Кевин Смит не смог пройти мимо высказывания Мартина Скорсезе о фильмах студии Marvel. Режиссер уверен, что у Скорсезе просто нет эмоциональной связи с экранизациями комиксов, и признался, что считает «Последнее искушение Христа» главной супергеройской картиной в истории.

«Мартин Скорсезе сделал поистине удивительные фильмы, — говорит Смит. — Он снимал кино, когда я еще был ребенком. Я не собираюсь становиться в позу: „Мне лучше знать“. Это его ощущения».

«Я лишь скажу, и я не выступаю против мистера Скорсезе: Мартин Скорсезе снял, наверное, величайший супергеройский фильм в истории, — продолжает постановщик. — „Последнее искушение Христа“ — супергеройское кино. Я никоим образом не принижаю Иисуса. Но кто такой Иисус, если не супергерой?»

4 октября в беседе с Empire Скорсезе признался, что не смотрит фильмы Marvel и не считает их кино. По мнению режиссера, проекты студии, скорее, парки аттракционов. «Это не кино, где человек пытается передать чувственный, психологический опыт другому человеку», — заявил Скорсезе. Эти слова вызвали острую реакцию, в частности от людей, причастных к созданию супергеройской франшизы, таких как Джеймс Ганн, Сэмюэл Л. Джексон и Джосс Уидон.

Смит уважает мнение Скорсезе, но понимает, что режиссер просто смотрит на супергеройское кино с другой точки зрения.

«У Мартина Скорсезе, скорее всего, нет столь же сильной эмоциональной привязки к этим фильмам, как у меня, — размышляет Смит. — Когда он их смотрит, он думает: „Это парк аттракционов“. Когда я их смотрю, то вновь оказываюсь в кинотеатре вместе с моим отцом».

«Я уважаю его мнение, но не думаю, что у него есть такая же эмоциональная связь, как у многих из нас. В этих фильмах нас привлекают мужчины и женщины, а не приставка „супер“», — заключил Смит.

15 октября в прокат выйдет новый фильм Смита — комедия «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», где главные герои возвращаются в Голливуд, чтобы остановить мрачный перезапуск «Пыхаря и Хроника».

Источник: Yahoo!

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