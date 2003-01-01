Студия Warner выпустит приквел «Тренировочного дня»

Студия Warner начала работу над приквелом криминального триллера Антуана Фукуа «Тренировочный день», сообщает Collider. Ник Ярборо напишет сценарий картины, действие которой развернется за 10 лет до событий оригинального фильма и расскажет предысторию антигероя Дензела Вашингтона.

«Тренировочный день» — история Джейка Хойта (Итан Хоук), который устраивается на работу в отдел по борьбе с наркотиками полиции Лос-Анджелеса. Его напарником становится опытный полицейский Алонзо Харисс (Вашингтон), который в борьбе с преступностью далеко не всегда использует законные методы. И почти сразу Джейк оказывается вовлеченным в стремительный водоворот событий.

Фильм Фукуа, сценарий которого написал Дэвид Эйр, с успехом прошел в прокате и принес Вашингтону второй «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». В 2017-м на канале CBS стартовал сериал «Тренировочный день», просуществовавший лишь один сезон.

Согласно источникам, действие приквела развернется в апреле 1992 года, за два дня до того, как был вынесен приговор по делу Родни Кинга, афроамериканца, избитого полицейскими. Это событие спровоцировало массовые беспорядки в городе, которые продолжались несколько дней и привели к смерти 63 человек и ущербу на сумму в 1 млрд долларов.

Проект пока находится на ранней стадии разработки, и на данный момент неизвестно, кто поставит приквел. Представители студии Warner никак не прокомментировали представленную информацию.

Источник: Collider