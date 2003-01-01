Студия Warner выпустит приквел «Тренировочного дня»

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Студия Warner начала работу над приквелом криминального триллера Антуана Фукуа «Тренировочный день», сообщает Collider. Ник Ярборо напишет сценарий картины, действие которой развернется за 10 лет до событий оригинального фильма и расскажет предысторию антигероя Дензела Вашингтона.

«Тренировочный день» — история Джейка Хойта (Итан Хоук), который устраивается на работу в отдел по борьбе с наркотиками полиции Лос-Анджелеса. Его напарником становится опытный полицейский Алонзо Харисс (Вашингтон), который в борьбе с преступностью далеко не всегда использует законные методы. И почти сразу Джейк оказывается вовлеченным в стремительный водоворот событий.

Фильм Фукуа, сценарий которого написал Дэвид Эйр, с успехом прошел в прокате и принес Вашингтону второй «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». В 2017-м на канале CBS стартовал сериал «Тренировочный день», просуществовавший лишь один сезон.

Согласно источникам, действие приквела развернется в апреле 1992 года, за два дня до того, как был вынесен приговор по делу Родни Кинга, афроамериканца, избитого полицейскими. Это событие спровоцировало массовые беспорядки в городе, которые продолжались несколько дней и привели к смерти 63 человек и ущербу на сумму в 1 млрд долларов.

Проект пока находится на ранней стадии разработки, и на данный момент неизвестно, кто поставит приквел. Представители студии Warner никак не прокомментировали представленную информацию.

Источник: Collider

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