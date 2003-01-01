Марк Мэрон прокомментировал слова Тодда Филлипса о состоянии комедии

В начале октября режиссер «Джокера» Тодд Филлипс заявил, что в современном просветленном обществе стало невозможно снимать комедии. Но звезда сериала «Блеск» Марк Мэрон, сыгравший в «Джокере» небольшую роль, не согласен с заявлением Филлипса. Мэрон считает, что в мире есть множество примеров хорошего юмора, создатели которого хотят смешить, а не унижать людей.

«Сейчас есть множество смешных людей, — заметил Мэрон во время записи подкаста. — Не просто смешных, но очень **** смешных. В данный момент неактуально лишь (и то не совсем) бесстыжее принижение людей, сделанное только из желания оскорбить кого-то. Из-за радости и смеха, которую некоторые люди испытывают, причиняя боль другим, заставляя людей чувствовать себя некомфортно, исключая их из общества. Это их радует, понимаете».

«Но как я говорил ранее, это не оправдание, — продолжает актер. — Если вам сложно создавать умную и провокационную комедию, которая никому не вредит, то, как по мне, вы просто не очень хороши в своем деле. Или вы просто бездушный человек».

В интервью Vanity Fair Филлипс заметил, что «просветленная культура» фактически привела к смерти комедии. Он вспомнил о комиках, которые больше не выступают, потому что «не хотят никого оскорбить». «Сложно спорить с 30 миллионами людей в Twitter», — отметил режиссер. Мэрон уверен, что проблемы с современным юмором в первую очередь связаны с тем, что создатели комедий не хотят меняться.

«Если хочется завязать с комедией, как, по словам Тодда, сделал он сам, перестать шутить, то это не проблема. Просто завяжи, — считает Мэрон. — Но сидеть и жаловаться, что стало слишком тяжело? Может, просто ты недостаточно хорош, неспособен быть на высоте или просто не можешь найти новую точку зрения? Может, так и есть. Может, действительно пришла пора завязать».

«Никто не указывает вам, что нельзя делать или говорить. Просто эти слова будут определенным образом восприняты определенными людьми, и ваша задача с этим справиться», — добавил Мэрон.

Источник: WTF Podcast