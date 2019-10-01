Режиссер «Другого мира» Лен Уайзман поставит спин-офф «Джона Уика»

Сегодня, 09:46Обсудить0

Лен Уайзман («Крепкий орешек 4.0») займет режиссерское кресло боевика «Балерина» (Ballerina) — спин-оффа экшен-франшизы «Джон Уик». Шэй Хаттен («Армия мертвецов») напишет сценарий картины.

В центре сюжета окажется молодая девушка-киллер, которая намерена отомстить людям, убившим ее родителей. На данный момент неизвестно, кто исполнит в фильме главную роль, но в «Джоне Уике 3» в небольшом эпизоде появлялась героиня по имени Балерина, которую сыграла Юнити Фелан. Не уточняется также, вернется ли в спин-оффе Киану Ривз.

Первый фильм будущей популярной франшизы «Джон Уик» вышел в 2014 году. Киану Ривз сыграл профессионального киллера, ушедшего в отставку, но вынужденного вернуться к делу, когда грабители убивают его собаку и угоняют его машину.

Картина оказалась чрезвычайно популярной, и в последующие годы вышло два продолжения. Сейчас в работе находятся четвертый фильм франшизы и спин-фф-сериал «Континенталь», действие которого развернется в одноименном отеле для убийц.

Источник: Deadline

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