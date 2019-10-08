Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри»

Сегодня, 09:04Обсудить0

Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри». Том Холланд исполнит главную роль в картине, основанной на одноименном автобиографическом романе Нико Уокера.

Уокер — отставной армейский медик, вернувшийся из Ирака с недиагностированным посттравматическим синдромом. В попытке совладать с тяжелыми воспоминаниями о войне он начинает злоупотреблять опиатами и в итоге, чтобы поддержать свою зависимость, берется грабить банки. Уокера арестовали в 2011 году и приговорили к девяти годам заключения. Книгу о своих злоключениях он писал в тюрьме.

Вместе с Холландом в фильме снимаются Билл Скарсгард, Джек Рейнор, Сиэра Браво и Майкл Гандольфини.

Дата выхода «Черри» пока не сообщается.

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