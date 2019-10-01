Брендан Глисон в роли Дональда Трампа и еще 18 новостей дня

Эшли Рейс получила роль в третьем сезоне сериала «Американские боги»

Проект, основанный на одноименном романе Нила Геймана, рассказывает о мире, где старые боги живут бок о бок с обычными людьми. Им практически перестали поклоняться, а имена многих оказались забыты. Такое положение дел не устраивает Одина, который начинает строить планы по возвращению богам былой силы. Рейс сыграет Корделию — бывшую студентку, которая помогает мистеру Среде разбираться с современными технологиями. К актерскому составу также присоединилась Эрисен Ф. Гардиола, исполнительница роли Ошун, богини любви, непорочности и плодовитости. Премьера третьего сезона запланирована на 2020 год.

Источник: Deadline

Джастин Диллард поставит военную драму «Преданность» (Devotion)

Картина расскажет об летчиках-истребителях Томе Хаднере и Джесси Д. Брауне, самых известных пилотах в истории американской военной авиации. Белый выходец из Новой Англии и темнокожий сын фермера из Миссисипи, они вместе летали во время войны в Корее, защищая своих сослуживцев на земле. Джейк Крэйн и Джонатан Стюарт написали сценарий адаптации романа Адама Макоса. Глен Пауэлл исполнит в фильме роль Хаднера.

Источник: Variety

Трейлер шестого сезона сериала «Викинги»

Новый сезон, в котором Данила Козловский сыграл князя Олега, стартует с 4 декабря.

Брендан Глисон сыграет Дональда Трампа в мини-сериале канала CBS

Проект основан на книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership», которая рассказывает о его конфликте с 45-м президентом США. После вступления в должность главы государства Трамп требовал от Коми провести расследование по делу об электронной почте Хиллари Клинтон. В 2017-м Трамп, недовольный действиями Коми, уволил его с поста директора ФБР. Джефф Дэниелс исполнит роль Коми. Билли Рэй напишет сценарий адаптации.

Источник: Variety

Черри Джонс присоединилась к актерскому составы драмы «Глаза Тэмми Фэй»

В центре сюжета картины — стремительный взлет, падение и раскаяние телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера, которые с 1976 по 1987 год вместе вели христианскую телепередачу. Они выстроили вокруг себя мощную империю по зарабатыванию денег, потерпевшую в итоге крах после череды секс-скандалов, финансовых махинаций и действий соперников. Майкл Шоуолтер поставит картину.

Источник: THR

Трейлер сериала «Рассвет»

Главный герой проекта — 17-летний школьник Джош. Вместе с командой разнообразных отщепенцев, включая бывшего хулигана Уэсли, ставшего самураем-пацифистом, и 12-летнюю пироманьячку Анджелику, он пытается выжить на улицах постапокалиптического Глендейла, штат Калифорния. Сражаясь с безумными бандами и зомбиподобными мутантами, Джош рассчитывает найти свою пропавшую девушку. Сериал стартует на Netflix с 24 октября.

Джеймс Нортон получил роль в триллере «Что видно и слышно» (Things Heard & Seen)

Сюжет картины вращается вокруг молодой пары, которая переезжает на уединенную ферму на севере Нью-Йорка. Их новый дом омрачен прошлой трагедией: в его стенах были убиты предыдущие жильцы. Со временем мрачная история здания заставит вылезти наружу темные секреты супругов. Вместе с Нортоном к актерскому составу фильма присоединились Наталия Дайер, Ри Сихорн, Алекс Нюстадтер и Ф. Мюррэй Абрахам. Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини напишут и поставят картину для стрим-сервиса Netflix.

Источник: Deadline

Михиль Хаусман снимется с Кейли Куоко в сериале «Бортпроводница»

Главная героиня проекта — бортпроводница Кэсси, чья спокойная жизнь неожиданно оборачивается полноценным кошмаром. Она приходит в себя в незнакомом отеле, в чужой кровати, рядом с мертвым мужчиной и совершенно не представляет, что произошло и как она здесь оказалась. Хаусман сыграет бизнесмена, потерявшего практически все деньги во время поездки в Бангкок, который становится случайным попутчиком Кэсси. Сериал разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max.

Источник: Deadline

Трейлер документального фильма «С закрытыми окнами»

Собранная из интервью с близкими, друзьями и коллегами, а также архивных материалов, эта картина расскажет о жизни и карьере Кирилла Толмацкого — рэпера, выступавшего под псевдонимом Децл.

Стартовали съемки сериала Федора Бондарчука «Псих»

В центре сюжета проекта — известный столичный психотерапевт Олег, к которому в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только врачу самому нужна помощь: у него кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Но все меняется, когда Олегу приходится оказывать экстренную психологическую помощь. Жертвы авиакатастроф, насилия, природных бедствий — что он знает об этом? И готов ли к таким испытаниям?

Источник: Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Джеймс Ван выступит сопродюсером экранизации комиксов «Дилан Дог»

Дилан Дог — эксцентричный детектив, который вместе со своим помощником Граучо занимается сверхъестественными делами, связанными с разными монстрами, от вампиров и гулей до оборотней и зомби. На основе комикса планируется сделать 10-серийный проект.

Источник: Variety

Трейлер мультфильма «Клаус»

Молодого почтальона Джеспера отправляют на работу в заснеженную деревушку с крайне недружелюбными и негостеприимными жителями. Он должен наладить работу местной почтовой службы, но вместо это сталкивается с неприязнью и откровенной агрессией. Однажды он встречает странного создателя игрушек по имени Клаус, и их необычная дружба поможет изменить весь мир.

На канале ТВ-3 выйдет реалити-шоу «Охлобыстины»

Проект покажет, как живут Иван Охлобыстин и его родные. У «тушинского панка», как он сам себя называет, шестеро детей в возрасте от 13 до 23 лет: Савва, Иоанна, Василий, Варвара, Евдокия и Анфиса. И к каждому из них нужен свой подход. А еще у него удивительные отношения с женой Оксаной Арбузовой — актрисой, когда-то сыгравшей главную роль в фильме «Авария — дочь мента». К ней Иван Иванович обращается не иначе как матушка. Каково быть замужем за известным артистом, хранить ему верность на протяжении четверти века и успевать воспитывать шестерых детей? Как сам Иван Иванович Охлобыстин умудряется найти общий язык со взрослыми дочерьми и как приучает к труду и дисциплине младших сыновей? Кто вообще в их семье занимается хозяйством, ходит по магазинам, водит машину и ремонтирует все, что ломается? Каких традиций поддерживаются в их семье? Как они проводят выходные и как часто собираются все вместе? Все это можно будет узнать в шоу «Охлобыстины», которое стартует 25 октября.

Источник: Пресс-служба канала ТВ-3

Дэниэл Роббинс поставит хоррор «Само зло» (Most Evil)

В центре сюжета — грабители, которые после неудачной попытки обчистить дом местного богача вынуждены взять в заложницы его дочь. В ожидании выкупа они постепенно понимают, что девушка совсем не так невинна, как могло показаться на первый взгляд.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Джуди и Панч»

Панч и Джуди — кукольники, выступающие с представлениями по всей стране. Джуди мастерски управляется с куклами, но вся слава достается ее мужу — амбициозному пропойце, который и рад хвастаться перед зрителями. Все меняется одной ночью, когда Панч после ссоры из-за пропавшего ребенка в пьяном угаре бьет Джуди. На утро жена с ребенком исчезает. Пока Панч ищет помощи у властей, девушка в лесу в компании новых друзей строит план мести.

Пенн Бэджли и Лаура Бенанти присоединились к актерскому составу ленты «Здесь сегодня»

Основанный на рассказе Алана Звайбела «Приз», фильм расскажет о стареющем комедийном авторе (Билли Кристал), который медленно теряет связь с реальностью. Гуляя по Нью-Йорку, он случайно знакомится с уличной певицей (Тиффани Хэддиш). Вместе они помогут друг другу справиться с любимыми невзгодами. Кристал займет режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Альберт Хьюз поставит триллер «Северный Голливуд» (North Hollywood)

Картина расскажет о перестрелке между грабителями Лари Филипсом и Эмилем Матасариану и полицией, произошедшей 28 февраля 1997 года на севере Лос-Анджелеса. Перестрелка началась после того, как Филипс и Матасариану были замечены при ограблении отделения Bank of America. Вооруженные модифицированными автоматами и облаченные в тяжелую броню, они на протяжении нескольких часов вели перестрелку с полицейскими. Оба грабителя скончались в ходе перестрелки. Расселл Гевиртц написал сценарий фильма.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Свет от света»

Недавно овдовевший Ричард уверен, что в доме остался призрак его жены, и он приглашает к себе специалистов по паранормальным делам. Они начинают поиски привидения, хотя понимают, что ничего сверхъестественного в доме нет. Но так ли это важно, если это дает Ричарду крохотную надежду вновь увидеть супругу?

Дэйн ДеХаан, Майка Монро и Эван Джогиа снимутся в триллере «Незнакомец» (The Stranger)

В центре сюжета проекта — водитель райдшеринга, чья жизнь превращается в настоящий кошмар, когда одной ночью к ней в машину подсаживается подозрительный пассажир. На протяжении напряженных 12 часов она вынуждена возить его по темным закоулкам Лос-Анджелеса, не прекращая выискивать возможность спастись. Вина Кабрерос Суд разрабатывается триллер для стрим-сервиса Quibi.

Источник: Deadline

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