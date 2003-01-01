Бокс-офис России: Впечатляющая победа «Джокера»

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1. «Джокер» (1-я неделя), 647 млн рублей, 2 миллиона 77 тысяч зрителей, 40 433 сеанса

Фильм Тодда Филлипса феноменально успешно стартовал почти на всех важных территориях. Россия не исключение. Среди релизов DC Comics картина на старте отстает только от «Отряда самоубийц», собравшего в 2016 году 748 млн рублей. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» три года назад показывал более слабый результат (519 млн рублей). В октябре в новейшей истории российского проката более успешно в первый уик-энд выступал лишь «Веном» (857 млн рублей).

Очевидно, в пользу «Джокера» сыграли и интригующий концепт (фильм позиционировался как взрослый остродраматический блокбастер), и победа на Венецианском кинофестивале. Впрочем, такие факторы обычно привлекают киноманскую аудиторию, не самую многочисленную. А основная масса зрителей, скорее всего, пошла на фильм из-за раскрученного бренда. В России вообще любят антигероев (см. сборы того же «Отряда самоубийц»). А Джокер — один из самых известных комикс-злодеев в нашей стране, спасибо Хиту Леджеру. На этом фоне сдерживающим фактором могло стать лишь отсутствие привычного для кинокомикса экшена. Однако прекрасный результат первого уик-энда «Джокера» свидетельствует о том, что успешным может быть не только кинокомикс-аттракцион, но и фильм, концентрирующийся на внутренних переживаниях персонажей. Также успех «Джокера» говорит о том, что в России сформировалась аудитория, лояльная кинокомиксам в любых их проявлениях, и она готова смотреть не только ярко упакованную и легкоусвояемую продукцию Marvel. Возможно, сборы фильма Филлипса могут заставить руководство DC и Warner Bros. вернуться к практике производства мрачно-реалистических комиксов, которую в свое время похоронили после неоднозначного приема «Бэтмен против Супермена».

Как бы то ни было, «Джокер» празднует впечатляющую победу. У него абсолютно лучшая наработка (15 474 рубля на сеанс) и средняя посещаемость (51 человек на сеансе). Его бокс-офис, вероятнее всего, превысит сборы других успешных кинокомиксов 2019 года — «Капитана Марвел» (1,145 млрд рублей) и «Человек-паук: Вдали от дома» (1,208 млрд рублей). Любопытно, что год, который был для российского прокатчика фильмов Warner Bros. довольно средним в смысле кассовых сборов, спасают два осенних релиза с кровавыми клоунами — «Оно 2» и «Джокер».

2. «Эверест» (1-я неделя), 235 млн рублей, 959 тысяч зрителей, 29 127 сеансов

Российский офис Universal решил сыграть на контрпрограммировании и выпустил против «Джокера» семейный «Эверест» компании DreamWorks. И не прогадал. Сборы мультфильма оказались значительно выше, чем у прошлогоднего «Смолфута» (174 млн рублей в первый уик-энд), в котором также речь идет о снежном человеке. Среди студийной анимации схожий старт демонстрировали три года назад «Тролли» (234 млн рублей). Видимо, итоговые цифры «Троллей» (752 млн рублей) станут для «Эвереста» самым надежным ориентиром.

3. «К звездам» (2-я неделя), 52 млн рублей (-72%), 175 тысяч зрителей, 11 702 сеанса

Фантастическая драма Джеймса Грэя, которую продвигали как масштабный космический блокбастер, на второй неделе обвалилась на 72% — это прямое следствие того, что публике продавали один продукт под видом другого. Картина аккумулировала в общей сложности 289 млн рублей и обошла финальные сборы «Прибытия» (261 млн рублей). Если еще неделю назад покорение планки в 500 млн рублей виделось реалистичным, то теперь понятно, что больше 350 млн рублей собрать будет сложно.

4. «Герой» (2-я неделя), 35 млн рублей (-62%), 131 тысяча зрителей, 9846 сеансов

После 11 дней проката в копилке «Героя» 150 млн рублей. У «Анны» и «Взрывной блондинки» на аналогичный период было больше — 166 и 162 млн рублей соответственно. Достижение фильмом рубежа в 200 млн рублей при такой динамике можно считать успехом, однако это вряд ли произойдет.

5. «Тайна печати дракона» (3-я неделя), 18 млн рублей (-75%), 77 тысяч зрителей, 5264 сеанса

Фильм Олега Степченко мучается в топ-10, видимо, последнюю неделю. За все время проката картина собрала 321 млн рублей, не отбив и десятой части своего бюджета размером в 50 млн долларов.

6. «Волшебник» (1-я неделя), 8,2 млн рублей, 33 тысячи зрителей, 4447 сеансов

Безрадостную картину для российских продюсеров дополняет кассовый результат комедийной мелодрамы «Волшебник». Он не только не смог приблизиться к стартовым показателям «Временных трудностей» (37 млн рублей), но и уступил аналогам, которые не хватали звезд с неба в этом году — речь о «Битве» (17 млн рублей) и «Команде мечты» (8,6 млн рублей).

7. «Ты умеешь хранить секреты?» (1-я неделя), 7,1 млн рублей, 24 тысячи зрителей, 1731 сеанс

Независимый американский ромком с Александрой Даддарио ничем не удивил, стартовав лучше «Талли» (4,5 млн рублей), но хуже, чем «Хорошо быть тихоней» (8,6 млн рублей с учетом СНГ).

8. «Оно 2» (5-я неделя), 6,8 млн рублей (-79%), 24 тысячи зрителей, 1356 сеансов

«Оно 2» заканчивает прокат в звании самого кассового фильма ужасов в истории российского проката со сборами 1,1 млрд рублей.

9. «Люби их всех» (1-я неделя), 3,9 млн рублей, 12 тысяч зрителей, 1650 сеансов

И еще один провал российского фильма, на сей раз драматического триллера из конкурса «Кинотавра» про нелегкую жизнь московской содержанки. На старте фильм собрал в три раза меньше, чем в свое время «Купи меня» (12 млн рублей), его самый близкий аналог. По средней посещаемости «Люби их всех» вместе с «Волшебником» делят последнее место в топ-10 (7 человек на одном сеансе).

10. «Стриптизерши» (4-я неделя), 3,9 млн рублей (-79%), 13 тысяч зрителей, 841 сеанс

«Стриптизерши» заканчивают широкий прокат, собрав 171 млн рублей — это больше, чем было у мелодрамы «Звезда родилась» (170 млн рублей).

Главный релиз этой недели — экшен «Гемини», спродюсированный Джерри Брукхаймером. Компанию ему составят две комедии, рассчитанные на разную аудиторию: у фильма «Девушки бывают разные» Сарика Андреасяна есть шансы стать успешным в регионах, «Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллена привлечет публику в Москве и Санкт-Петербурге.